Александр БАБИЧ: «Могли забить, но сопернику повезло больше»

Главный тренер «Чорноморця» Александр Бабич прокомментировал поражение своей команды от «Ворсклы» в матче 11-го тура УПЛ:

«Ни «Ворскла», ни «Чорноморець» не играли на ничью. «Ворскла» несколько нас переигрывала, так как мы провалили старт игры. Во втором тайме добавили в мобильности. Могли забить ещё при счёте 0:0, но сопернику повезло больше.

Ещё раз говорю: мы требуем от игроков качества. Хотим, чтобы команда переходила в атаку через пас. Отсюда — очень много ошибок.

На тренировке всё отрабатываем, всё получается. Но в игре нужно ещё над этим всем работать», — прокомментировал Бабич.

Напомним, «Чорноморець» проиграл «Ворскле» со счётом 0:1.