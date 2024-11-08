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  4. Александр БАБИЧ: «Могли забить, но сопернику повезло больше»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 19:04 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:32
284
1

Александр БАБИЧ: «Могли забить, но сопернику повезло больше»

8 ноября команды открывали 13-й тур УПЛ

08 ноября 2024, 19:04 | Обновлено 08 ноября 2024, 19:32
284
1
Александр БАБИЧ: «Могли забить, но сопернику повезло больше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Чорноморця» Александр Бабич прокомментировал поражение своей команды от «Ворсклы» в матче 11-го тура УПЛ:

«Ни «Ворскла», ни «Чорноморець» не играли на ничью. «Ворскла» несколько нас переигрывала, так как мы провалили старт игры. Во втором тайме добавили в мобильности. Могли забить ещё при счёте 0:0, но сопернику повезло больше.

Ещё раз говорю: мы требуем от игроков качества. Хотим, чтобы команда переходила в атаку через пас. Отсюда — очень много ошибок.

На тренировке всё отрабатываем, всё получается. Но в игре нужно ещё над этим всем работать», — прокомментировал Бабич.

Напомним, «Чорноморець» проиграл «Ворскле» со счётом 0:1.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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alex belogubko
Пока Бабич будет в ЧО не чего хорошего не ждите --ищите нового тренера --игры вообще нет ни в защите не в нападении --чему он может их научить если он тупой
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