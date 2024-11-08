Александр БАБИЧ: «Могли забить, но сопернику повезло больше»
8 ноября команды открывали 13-й тур УПЛ
Главный тренер «Чорноморця» Александр Бабич прокомментировал поражение своей команды от «Ворсклы» в матче 11-го тура УПЛ:
«Ни «Ворскла», ни «Чорноморець» не играли на ничью. «Ворскла» несколько нас переигрывала, так как мы провалили старт игры. Во втором тайме добавили в мобильности. Могли забить ещё при счёте 0:0, но сопернику повезло больше.
Ещё раз говорю: мы требуем от игроков качества. Хотим, чтобы команда переходила в атаку через пас. Отсюда — очень много ошибок.
На тренировке всё отрабатываем, всё получается. Но в игре нужно ещё над этим всем работать», — прокомментировал Бабич.
Напомним, «Чорноморець» проиграл «Ворскле» со счётом 0:1.
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