ВИДЕО. Шахтер смакует бенефис Судакова в матче Лиги чемпионов

Вечером 6-го ноября прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Шахтером» и «Янг Бойз». Украинский клуб добыл победу со счетом 2:1.

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На счету украинского полузащитника «горняков» Георгия Судакова имеются гол, ассист, а также звание лучшего игрока матча.

Благодаря этой победе «Шахтер» поднялся на 28-ю строчку в общей таблице.

Официальная страница «Шахтера» в X опубликовала лучшие моменты матча Георгия.