ВИДЕО. Шахтер смакует бенефис Судакова в матче Лиги чемпионов
Лучшие моменты Георгия Судакова в матче против «Янг Бойз»
Вечером 6-го ноября прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Шахтером» и «Янг Бойз». Украинский клуб добыл победу со счетом 2:1.
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На счету украинского полузащитника «горняков» Георгия Судакова имеются гол, ассист, а также звание лучшего игрока матча.
Благодаря этой победе «Шахтер» поднялся на 28-ю строчку в общей таблице.
Официальная страница «Шахтера» в X опубликовала лучшие моменты матча Георгия.
🤩 Бенефіс Георгія Судакова в Лізі чемпіонів ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 8, 2024
⚽️ Гол, 🅰️ асист та 🔝 звання найкращого гравця матчу 🧡#Shakhtar #UCL #ШахтарЯнгБойз pic.twitter.com/0dfa77F0AW
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