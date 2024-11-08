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  4. ВИДЕО. Шахтер смакует бенефис Судакова в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
08 ноября 2024, 17:17 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:25
449
4

ВИДЕО. Шахтер смакует бенефис Судакова в матче Лиги чемпионов

Лучшие моменты Георгия Судакова в матче против «Янг Бойз»

08 ноября 2024, 17:17 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:25
449
4
ВИДЕО. Шахтер смакует бенефис Судакова в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Вечером 6-го ноября прошел матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Шахтером» и «Янг Бойз». Украинский клуб добыл победу со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету украинского полузащитника «горняков» Георгия Судакова имеются гол, ассист, а также звание лучшего игрока матча.

Благодаря этой победе «Шахтер» поднялся на 28-ю строчку в общей таблице.

Официальная страница «Шахтера» в X опубликовала лучшие моменты матча Георгия.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Янг Бойз Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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serhiy
Все. В Челсі за 65 млн . фунтів ! )
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+2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ДА Я И МАЯ КРОТО БОТО БАНДА ГУРМАНЫ МИ СМАКУЕМ И КАКУЛИ САБАЧЕК КОШЕЧЕК БУРЯТИКАВ И ГАЛЫ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ЖОРЕКА СМАКУЕМ  НЯМ НЯМ
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+1
Pavel_i_CO
А далі суворі реалії та боротьба з Поліссям за третє місце УПЛ
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+1
Отаман
Фк гуньдяй суркіса та медведчука смакує останнє місце в лізі європи та фол дубінчика🥳
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-2
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