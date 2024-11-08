У игрока Руха произошёл рецидив травмы колена

Как стало известно Sport.ua, у одного из лидеров «Руха», Марко Сапуги, после выхода на замену в матче 10 тура УПЛ с «Карпатами» снова возникли проблемы с коленом. В следующих матчах — с «Черноморцем» и «Кривбассом» — его не было даже среди запасных.

По имеющимся данным, Марко Сапуга вынужден ограничиваться занятиями в тренажёрном зале, и его возвращение на поле возможно только после ноябрьской международной паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

На данный момент Марко Сапуга после серьёзной травмы провёл в текущем сезоне за «Рух» лишь один календарный матч.

Ранее мы сообщали, что наставник «Руха» Виталий Пономарёв поделился своими ожиданиями от матча с «Вересом», который состоится 10 ноября.