ПОНОМАРЕВ: «Сейчас в чемпионате Украины нет простых соперников»
Наставник «Руха» поделился своими ожиданиями от матча с «Вересом»
10 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура УПЛ между «Вересом» и «Рухом». Главный тренер львовской команды Виталий Пономарев поделился впечатлениями от соперника:
«Я считаю, что в Кривом Роге «Рух» сыграл на качественном уровне, и это был хороший матч. Мы могли бы побеждать, но не хватило реализации. Каждое очко в чемпионате важно, тем более в выездном матче с бронзовым призером УПЛ, ведь с «Кривбассом» непросто играть.
«Верес» не проигрывает уже в 6-ти матчах чемпионата подряд. Примечательно, что команда прогрессирует. Это еще раз доказывает, что сейчас в чемпионате Украины нет простых соперников, с которыми было бы легко набирать очки. К каждой игре нужно относиться с максимальной ответственностью и матч в Ровно – не исключение. Мы серьезно готовимся к этому поединку и едем на выезд за победой.
В составе «Верес» есть хорошие опытные футболисты. Также у них есть хорошие легионеры. Этот состав сыгран и с ними качественно работает молодой тренер Олег Шандрук. Мы ожидаем серьезного матча в Ровно».
В 12-м туре УПЛ «Рух» в гостях сыграл вничью с «Кривбассом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 6 ноября состоялись заключительные матчи 4-го тура Лиги чемпионов
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов