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  4. ПОНОМАРЕВ: «Сейчас в чемпионате Украины нет простых соперников»
Чемпионат Украины
07 ноября 2024, 22:31 |
67
0

ПОНОМАРЕВ: «Сейчас в чемпионате Украины нет простых соперников»

Наставник «Руха» поделился своими ожиданиями от матча с «Вересом»

07 ноября 2024, 22:31 |
67
0
ПОНОМАРЕВ: «Сейчас в чемпионате Украины нет простых соперников»
ФК Рух. Виталий Пономарев

10 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура УПЛ между «Вересом» и «Рухом». Главный тренер львовской команды Виталий Пономарев поделился впечатлениями от соперника:

«Я считаю, что в Кривом Роге «Рух» сыграл на качественном уровне, и это был хороший матч. Мы могли бы побеждать, но не хватило реализации. Каждое очко в чемпионате важно, тем более в выездном матче с бронзовым призером УПЛ, ведь с «Кривбассом» непросто играть.

«Верес» не проигрывает уже в 6-ти матчах чемпионата подряд. Примечательно, что команда прогрессирует. Это еще раз доказывает, что сейчас в чемпионате Украины нет простых соперников, с которыми было бы легко набирать очки. К каждой игре нужно относиться с максимальной ответственностью и матч в Ровно – не исключение. Мы серьезно готовимся к этому поединку и едем на выезд за победой.

В составе «Верес» есть хорошие опытные футболисты. Также у них есть хорошие легионеры. Этот состав сыгран и с ними качественно работает молодой тренер Олег Шандрук. Мы ожидаем серьезного матча в Ровно».

В 12-м туре УПЛ «Рух» в гостях сыграл вничью с «Кривбассом».

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Виталий Пономарев Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Верес Верес - Рух Кривбасс - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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