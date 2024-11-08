Очередной шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку на ближайший матч Реала
Тибо Куртуа пропустит еще один матч «сливочных» в чемпионате
Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку на ближайший матч чемпионата с «Осасуной».
Благодаря этому украинский голкипер «бланкос» Андрей Лунин, вероятнее всего, вновь выйдет в стартовом составе.
В текущем сезоне Андрей провел 4 матча на клубном уровне, один из которых «сухой», а пропустил 8 голов. Тибо Куртуа провел 13 матчей на клубном уровне, «отличился» 1 автоголом. 4 матча из 13 провел на ноль, а пропустил за все встречи 10 мячей.
Матч 13-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» состоится 9-го ноября в 15:00.
Мадридский «Реал» готовит супертрансферы опорников.
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