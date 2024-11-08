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Испания
08 ноября 2024, 16:58 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:14
274
2

Очередной шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку на ближайший матч Реала

Тибо Куртуа пропустит еще один матч «сливочных» в чемпионате

08 ноября 2024, 16:58 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:14
274
2
Очередной шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку на ближайший матч Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку на ближайший матч чемпионата с «Осасуной».

Благодаря этому украинский голкипер «бланкос» Андрей Лунин, вероятнее всего, вновь выйдет в стартовом составе.

В текущем сезоне Андрей провел 4 матча на клубном уровне, один из которых «сухой», а пропустил 8 голов. Тибо Куртуа провел 13 матчей на клубном уровне, «отличился» 1 автоголом. 4 матча из 13 провел на ноль, а пропустил за все встречи 10 мячей.

Матч 13-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» состоится 9-го ноября в 15:00.

Мадридский «Реал» готовит супертрансферы опорников.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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didora
Загубили такого перспективного воротніка. Оце все тому що сидів на лавці кілька років. Краще б він ще пограв в УПЛ ще років 3, а може і 5.
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0
Saar
Пздц, Лунін пропускає голів! Може краще хай Реал гра без воротаря, таку ж кількість пропустить🤣😅😂😅🤣😂🤣🤣
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-2
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