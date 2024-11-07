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  4. Тчуамени в Ливерпуль, Родри в Реал. Что известно?
Испания
07 ноября 2024, 19:53 |
611
0

Тчуамени в Ливерпуль, Родри в Реал. Что известно?

Ротация двух топовых опорников может произойти в Реале уже следующим летом

07 ноября 2024, 19:53 |
611
0
Тчуамени в Ливерпуль, Родри в Реал. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени и Родри

«Ливерпуль» начал контактировать с французским полузащитником Орельеном Тчуамени, в то время как «сливочные» активно следят за испанским опорником «Манчестер Сити» Родри, сообщает GOAL.

Арне Слот заинтересован в подписании полузащитника, следующие два трансферных окна именно эта позиция будет одной из наиболее приоритетных для «красных». «Ливерпуль» уже начал контактировать с окружением Тчуамени.

«Масла в огонь» подливает интерес мадридского гранда к обладателю «Золотого мяча» Родри и, кажется, в Мадриде готовы отпустить француза за сумму около 60 миллионов евро для того, что бы подписать опорника «Манчестер Сити».

В случае неудачи с подписание Родри, «Реал» рассмотрит трансфер Энцо Фернандеса.

«Реал» решил избавиться от Тчуамени.

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Родри Орельен Тчуамени Ливерпуль Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Goal.com
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