Тчуамени в Ливерпуль, Родри в Реал. Что известно?

«Ливерпуль» начал контактировать с французским полузащитником Орельеном Тчуамени, в то время как «сливочные» активно следят за испанским опорником «Манчестер Сити» Родри, сообщает GOAL.

Арне Слот заинтересован в подписании полузащитника, следующие два трансферных окна именно эта позиция будет одной из наиболее приоритетных для «красных». «Ливерпуль» уже начал контактировать с окружением Тчуамени.

«Масла в огонь» подливает интерес мадридского гранда к обладателю «Золотого мяча» Родри и, кажется, в Мадриде готовы отпустить француза за сумму около 60 миллионов евро для того, что бы подписать опорника «Манчестер Сити».

В случае неудачи с подписание Родри, «Реал» рассмотрит трансфер Энцо Фернандеса.

«Реал» решил избавиться от Тчуамени.