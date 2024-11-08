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Лига конференций
08 ноября 2024, 16:47 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:17
874
3

«Они не должны здесь играть». В Англии не понимают, как Челси попал в ЛК

Лондонский клуб разгромил соперников 8:0 и вызвал смешанную реакцию среди поклонников футбола

08 ноября 2024, 16:47 | Обновлено 08 ноября 2024, 17:17
874
3
«Они не должны здесь играть». В Англии не понимают, как Челси попал в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

7 ноября состоялся матч 3-го тура Лиги конференций, в котором сыграли английский «Челси» и армянский «Ноа». Хозяева разгромили соперника со счетом 8:0.

В Англии не все оценили такую победу – некоторые призвали не радоваться слишком сильно из-за огромной разницы в классе команд.

«Челси» вообще не должен принимать участие в этом турнире. Не знаю, как они сюда попали. Лига конференций для «Челси» начнется в полуфинале», – сказал бывший полузащитник «синих» Джо Коул.

«Я смотрю на имена футболистов «Челси» и не могу понять, кому они могут проиграть здесь», – удивляется бывший форвард сборной Англии Питер Крауч.

«Ноа» был основан всего семь лет назад. Команда занимает 311 место в клубном рейтинге УЕФА, а ее трансферная стоимость составляет 7,7 млн евро

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Лига конференций Челси Ноа Ереван Питер Крауч Джо Коул
Микола Титюк Источник: BBC
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Nina Sova
Челси не будет в полуфинале - они вылетят раньше
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Nick.Grabowski
Дивує, що в сучасному, тотально продажному (корумпованому) футболі ще й досі не продавали своє місце в Єврокубках за гроші або обмінювали турніри з доплатою. 
Наприклад, ДК могло би продати своє місце в ЛЄ - Челсі, а самим грати в ЛК.Або Слован чи Янг Бойз могли би продати своє місце Порту або Тотенхему.  
В сучасному футболі 90% успіху - це гроші, бо навіть тупі в футболі катарські шейхи або американські інвестори можуть "побудувати" топовий клуб.
То ж продаж або обмін з доплатою місця в турнірах давно назріла. 
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