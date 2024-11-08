«Они не должны здесь играть». В Англии не понимают, как Челси попал в ЛК

7 ноября состоялся матч 3-го тура Лиги конференций, в котором сыграли английский «Челси» и армянский «Ноа». Хозяева разгромили соперника со счетом 8:0.

В Англии не все оценили такую победу – некоторые призвали не радоваться слишком сильно из-за огромной разницы в классе команд.

«Челси» вообще не должен принимать участие в этом турнире. Не знаю, как они сюда попали. Лига конференций для «Челси» начнется в полуфинале», – сказал бывший полузащитник «синих» Джо Коул.

«Я смотрю на имена футболистов «Челси» и не могу понять, кому они могут проиграть здесь», – удивляется бывший форвард сборной Англии Питер Крауч.

«Ноа» был основан всего семь лет назад. Команда занимает 311 место в клубном рейтинге УЕФА, а ее трансферная стоимость составляет 7,7 млн евро