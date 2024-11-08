«Они не должны здесь играть». В Англии не понимают, как Челси попал в ЛК
Лондонский клуб разгромил соперников 8:0 и вызвал смешанную реакцию среди поклонников футбола
7 ноября состоялся матч 3-го тура Лиги конференций, в котором сыграли английский «Челси» и армянский «Ноа». Хозяева разгромили соперника со счетом 8:0.
В Англии не все оценили такую победу – некоторые призвали не радоваться слишком сильно из-за огромной разницы в классе команд.
«Челси» вообще не должен принимать участие в этом турнире. Не знаю, как они сюда попали. Лига конференций для «Челси» начнется в полуфинале», – сказал бывший полузащитник «синих» Джо Коул.
«Я смотрю на имена футболистов «Челси» и не могу понять, кому они могут проиграть здесь», – удивляется бывший форвард сборной Англии Питер Крауч.
«Ноа» был основан всего семь лет назад. Команда занимает 311 место в клубном рейтинге УЕФА, а ее трансферная стоимость составляет 7,7 млн евро
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В полуфинал из этого квартета вышли Барбора Крейчикова и Коко Гофф
Наприклад, ДК могло би продати своє місце в ЛЄ - Челсі, а самим грати в ЛК.Або Слован чи Янг Бойз могли би продати своє місце Порту або Тотенхему.
В сучасному футболі 90% успіху - це гроші, бо навіть тупі в футболі катарські шейхи або американські інвестори можуть "побудувати" топовий клуб.
То ж продаж або обмін з доплатою місця в турнірах давно назріла.