16-летний форвард выйдет в старте Милана. Кто он?
Паулу Фонсека заявил о том, что Франческо Камарда завтра будет в стартовом составе
Португальский коуч «Милана» Паулу Фонсека заявил, что уже завтра 16-летний итальянский страйкер «россонери» Франческо Камарда впервые выйдет в стартовом составе на матч Серии А против «Кальяри».
Итальянский талант забил 485 голов за 89 матчей в академии «Милана».
Дебютировал в Серии А 25 ноября 2023-го года в матче против «Фиорентины» в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 23 дней. 22 октября 2024-го года вышел на замену в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге», став самым молодым итальянцем в истории турнира, вышедшим на поле, даже успел отличиться голом, который, к сожалению, был отменен.
Испанский форвард «Милана» Альваро Мората был госпитализирован.
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