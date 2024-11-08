16-летний форвард выйдет в старте Милана. Кто он?

Португальский коуч «Милана» Паулу Фонсека заявил, что уже завтра 16-летний итальянский страйкер «россонери» Франческо Камарда впервые выйдет в стартовом составе на матч Серии А против «Кальяри».

Итальянский талант забил 485 голов за 89 матчей в академии «Милана».

Дебютировал в Серии А 25 ноября 2023-го года в матче против «Фиорентины» в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 23 дней. 22 октября 2024-го года вышел на замену в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге», став самым молодым итальянцем в истории турнира, вышедшим на поле, даже успел отличиться голом, который, к сожалению, был отменен.

Испанский форвард «Милана» Альваро Мората был госпитализирован.