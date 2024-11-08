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Италия
08 ноября 2024, 16:29 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:47
549
2

16-летний форвард выйдет в старте Милана. Кто он?

Паулу Фонсека заявил о том, что Франческо Камарда завтра будет в стартовом составе

08 ноября 2024, 16:29 | Обновлено 08 ноября 2024, 16:47
549
2
16-летний форвард выйдет в старте Милана. Кто он?
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Камарда

Португальский коуч «Милана» Паулу Фонсека заявил, что уже завтра 16-летний итальянский страйкер «россонери» Франческо Камарда впервые выйдет в стартовом составе на матч Серии А против «Кальяри».

Итальянский талант забил 485 голов за 89 матчей в академии «Милана».

Дебютировал в Серии А 25 ноября 2023-го года в матче против «Фиорентины» в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 23 дней. 22 октября 2024-го года вышел на замену в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге», став самым молодым итальянцем в истории турнира, вышедшим на поле, даже успел отличиться голом, который, к сожалению, был отменен.

Испанский форвард «Милана» Альваро Мората был госпитализирован.

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Франческо Камарда Милан Кальяри Паулу Фонсека чемпионат Италии по футболу Серия A
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Saar
Як можна забити стільки м'ячів за стільки ігор!???????😳🙄😳🙄😳🤨
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0
Saar
Я читав багато коментарів різних футбольних експертів, екс-футболістів і тренерів щодо Камарди-він найталановитіший гравець свого покоління! Я бачив ,як він грав з Брюгге- талант!
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