Футболист Милана попал в больницу после тренировки. Что случилось?

Футболист итальянского «Милана» Альваро Мората был госпитализирован в больницу после тренировки.

Испанский игрок получил травму головы – об этом сообщили в клубе:

«После стычки на поле Мората плучил серьезную черепно-мозговую травму. Его экстренно доставили в больницу, где подтвердились негативные результаты. Альваро чувствует себя лучше, однако останется под наблюдением врачей.

«Милан» сыграет с «Кальяри» в матче 12-го тура, который состоится 9 ноября – Мората точно пропустит этот поединок. Сроки возвращения футболиста на поле не сообщаются.

В прошедшем матче Лиги чемпионов «Реал» – «Милан» (1:3) Мората забил второй гол своей команды.