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  4. Футболист Милана попал в больницу после тренировки. Что случилось?
Италия
08 ноября 2024, 14:24 |
277
0

Футболист Милана попал в больницу после тренировки. Что случилось?

Игрок получил травму головы и рискует пропустить ближайшие матчи команды

08 ноября 2024, 14:24 |
277
0
Футболист Милана попал в больницу после тренировки. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Футболист итальянского «Милана» Альваро Мората был госпитализирован в больницу после тренировки.

Испанский игрок получил травму головы – об этом сообщили в клубе:

«После стычки на поле Мората плучил серьезную черепно-мозговую травму. Его экстренно доставили в больницу, где подтвердились негативные результаты. Альваро чувствует себя лучше, однако останется под наблюдением врачей.

«Милан» сыграет с «Кальяри» в матче 12-го тура, который состоится 9 ноября – Мората точно пропустит этот поединок. Сроки возвращения футболиста на поле не сообщаются.

В прошедшем матче Лиги чемпионов «Реал» – «Милан» (1:3) Мората забил второй гол своей команды.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Альваро Мората
Микола Титюк Источник: ESPN
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