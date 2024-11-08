«Не хочу возвращаться к такой жизни». Легенда Реала – о своем будущем

Легендарный футболист мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал возможность вернуться в футбол в качестве тренера:

«Я не собираюсь быть тренером. Возможно, ситуация изменится через несколько лет, но сейчас таких планов нет. Я не хочу возвращаться к тому ритму, который существует в футболе.

Я был занят с самого утра и до позднего вечера, много путешествовал, спал в отелях – эти вещи сильно утомили меня за все годы. Я больше не хочу возвращаться к такой жизни», – признался Кроос.

В составе мадридского «Реала» Тони провел 446 матчей – забил 28 голов и отдал 98 результативных передач. Вместе с испанским клубом выиграл 23 трофея, среди которых Лига чемпионов (5 титулов), клубный чемпионат мира (5) и чемпионат Испании (4).

Сообщалось, что вместо Крооса «Реал» может купить другого футболиста из Ла Лиги.