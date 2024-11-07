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Испания
07 ноября 2024, 16:21 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:34
476
0

Перес нашел замену для Крооса. Это чемпион Европы

Мартин Субименди может перейти из «Реал Сосьедада» в «Реал» Мадрид

07 ноября 2024, 16:21 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:34
476
0
Перес нашел замену для Крооса. Это чемпион Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским полузащитником «Реал Сосьедада» Мартином Субименди, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес видит в 25-летнем футболисте замену для легендарного немецкого хавбека Тони Крооса, который летом 2024 года завершил футбольную карьеру.

В сезоне 2024/25 Мартин Субименди провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 года в 50 миллионов евро.

Ранее Мартином Субименди интересовался «Ливерпуль», но хавбек принял решение отклонить предложение.

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Мартин Субименди Реал Сосьедад Реал Мадрид Флорентино Перес Тони Кроос трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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