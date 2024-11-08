Планирует играть с травмой. Футболист Арсенала сломал палец

Футболист лондонского «Арсенала» Деклан Райс сломал палец на ноге, однако планирует играть с травмой.

Игрок получил неприятное повреждение в матче чемпионата против «Ньюкасла». Из-за этого Райс не попал в заявку команды на поединок Лиги чемпионов.

Деклан готов сыграть в ближайших матчах команды и уверяет медицинский штаб «канониров», что готов играть с травмой. Однако, очевидцы сообщают, что футболисту тяжело ходить и провести хотя бы несколько минут на поле он не сможет.

10 ноября в матче 11-го тура «Арсенал» сыграет на выезде с «Челси». Команде Микеля Артеты предстоит выправить неприятную ситуацию, так как «канониры» проиграли два последних матча.

Ранее Артета сказал, что ему нравится игра его команды – он уверен, что его подопечные смогут победить соперника в ближайшем матче.