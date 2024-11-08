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Англия
08 ноября 2024, 14:42 |
235
0

Планирует играть с травмой. Футболист Арсенала сломал палец

Деклан Райс планирует вернуться на поле, несмотря на повреждение

08 ноября 2024, 14:42 |
235
0
Планирует играть с травмой. Футболист Арсенала сломал палец
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Футболист лондонского «Арсенала» Деклан Райс сломал палец на ноге, однако планирует играть с травмой.

Игрок получил неприятное повреждение в матче чемпионата против «Ньюкасла». Из-за этого Райс не попал в заявку команды на поединок Лиги чемпионов.

Деклан готов сыграть в ближайших матчах команды и уверяет медицинский штаб «канониров», что готов играть с травмой. Однако, очевидцы сообщают, что футболисту тяжело ходить и провести хотя бы несколько минут на поле он не сможет.

10 ноября в матче 11-го тура «Арсенал» сыграет на выезде с «Челси». Команде Микеля Артеты предстоит выправить неприятную ситуацию, так как «канониры» проиграли два последних матча.

Ранее Артета сказал, что ему нравится игра его команды – он уверен, что его подопечные смогут победить соперника в ближайшем матче.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Деклан Райс Арсенал Лондон Микель Артета
Микола Титюк Источник: Goal.com
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