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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 13:34 |
652
2

Месть за поражение? Артета предупредил Челси перед матчем АПЛ

Главный тренер «Арсенала» уверен, что сможет победить соперника

07 ноября 2024, 13:34 |
652
2
Месть за поражение? Артета предупредил Челси перед матчем АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и английский «Арсенал». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Главный тренер «канониров» Микель Артета доволен игрой своей команды и уверен, что его подопечные смогут победить в ближайшем матче АПЛ:

«Мы провели отличный матч. Если мы будем играть в чемпионате так, как сегодня, то сможем победить «Челси». Это тот путь, которым мы должны идти.

Я не видел еще, чтобы мои футболисты так хорошо играли в Европе. Из-за этого мы и расстроены. Мы не получили то, за чем ехали», – считает Артета.

Матч 11-го тура АПЛ «Челси» – «Арсенал» состоится 10 ноября в 18:30.

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Микола Титюк Источник: Evening Standard
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Комментарии 2
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Saar
А Інтер сильніший за вас. Навіть Гвардіола після гри з Інтером (нічия), сказав , що Інтер дуже швидка і збалансована команда, яка дуже швидко переходить з оборони в напад і з цим МС не впорався .
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Перець
я б категоричним таким не був Челсі зараз агонь
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