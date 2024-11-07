Месть за поражение? Артета предупредил Челси перед матчем АПЛ

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и английский «Арсенал». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Главный тренер «канониров» Микель Артета доволен игрой своей команды и уверен, что его подопечные смогут победить в ближайшем матче АПЛ:

«Мы провели отличный матч. Если мы будем играть в чемпионате так, как сегодня, то сможем победить «Челси». Это тот путь, которым мы должны идти.

Я не видел еще, чтобы мои футболисты так хорошо играли в Европе. Из-за этого мы и расстроены. Мы не получили то, за чем ехали», – считает Артета.

Матч 11-го тура АПЛ «Челси» – «Арсенал» состоится 10 ноября в 18:30.