Против Динамо не сыграет. Звезда Галатасарая получил серьезную травму
Мауро Икарди порвал крестообразные связки в матче Лиги Европы
Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди выбыл на длительный термин из-за разрыва крестообразных связок.
Футболист травмировался в матче против лондонского «Тоттенхэма» в Лиге Европы. Аргентинский форвард отыграл 85 минут матча, однако провести полный поединок не сумел. Самостоятельно покинуть границы поля Мауро не удалось – игрока унесли на носилках.
«Галатасарай» доиграл матч без аргентинца, при этом оформив домашнюю победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2.
Клубные врачи предполагают, что в этом сезоне форвард уже не сыграет.
Geçmiş olsun Mauro! 💛❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2024
Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam! 💪 pic.twitter.com/wGJ8JB62VR
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