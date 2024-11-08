Против Динамо не сыграет. Звезда Галатасарая получил серьезную травму

Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди выбыл на длительный термин из-за разрыва крестообразных связок.

Футболист травмировался в матче против лондонского «Тоттенхэма» в Лиге Европы. Аргентинский форвард отыграл 85 минут матча, однако провести полный поединок не сумел. Самостоятельно покинуть границы поля Мауро не удалось – игрока унесли на носилках.

«Галатасарай» доиграл матч без аргентинца, при этом оформив домашнюю победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2.

Клубные врачи предполагают, что в этом сезоне форвард уже не сыграет.