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Турция
08 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 08 ноября 2024, 15:38
401
1

Против Динамо не сыграет. Звезда Галатасарая получил серьезную травму

Мауро Икарди порвал крестообразные связки в матче Лиги Европы

08 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 08 ноября 2024, 15:38
401
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Против Динамо не сыграет. Звезда Галатасарая получил серьезную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди выбыл на длительный термин из-за разрыва крестообразных связок.

Футболист травмировался в матче против лондонского «Тоттенхэма» в Лиге Европы. Аргентинский форвард отыграл 85 минут матча, однако провести полный поединок не сумел. Самостоятельно покинуть границы поля Мауро не удалось – игрока унесли на носилках.

«Галатасарай» доиграл матч без аргентинца, при этом оформив домашнюю победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2.

Клубные врачи предполагают, что в этом сезоне форвард уже не сыграет.

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Мауро Икарди Галатасарай Лига Европы Тоттенхэм травма колена травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Галатасарай
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Если бы это помогло Динамо, у Галатасарая есть Осимхен
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