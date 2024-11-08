Тренер Янника Синнера высказался о возможной дисквалификации итальянца

Тренер первой ракетки мира Янника Синнера, прокомментировал возможность дисквалификации своего подопечного после подачи апеляции ВАДА. Ранее антидопинговое агентство подало апелляцию в CAS, оспаривая решение оправдать итальянца в деле о клостеболе.



"Мы понимаем, что дисквалификация возможна, но в этой ситуации мы ничего не можем изменить. Стараемся сосредоточиться на ежедневной работе. Янник готов принять любой исход с присущим ему хладнокровием. Наша цель – сделать всё для его защиты. Для него теннис – это безопасное пространство, где он чувствует себя уверенно, где ему ничто не угрожает", – приводит слова Даррена Кэхилла Tuttosport.



На предстоящем Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине, итальянец попал в группу Илие Настасе.