Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Тренер Янника Синнера высказался о возможной дисквалификации итальянца
ATP
08 ноября 2024, 15:48 |
157
0

Тренер Янника Синнера высказался о возможной дисквалификации итальянца

Даррен Кэхилл надеется, что все обойдётся

08 ноября 2024, 15:48 |
157
0
Тренер Янника Синнера высказался о возможной дисквалификации итальянца
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Тренер первой ракетки мира Янника Синнера, прокомментировал возможность дисквалификации своего подопечного после подачи апеляции ВАДА. Ранее антидопинговое агентство подало апелляцию в CAS, оспаривая решение оправдать итальянца в деле о клостеболе.

"Мы понимаем, что дисквалификация возможна, но в этой ситуации мы ничего не можем изменить. Стараемся сосредоточиться на ежедневной работе. Янник готов принять любой исход с присущим ему хладнокровием. Наша цель – сделать всё для его защиты. Для него теннис – это безопасное пространство, где он чувствует себя уверенно, где ему ничто не угрожает", – приводит слова Даррена Кэхилла Tuttosport.

На предстоящем Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине, итальянец попал в группу Илие Настасе.

По теме:
ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024
Только один участник Итогового турнира ни разу не выигрывал титул в 2024
С кем сыграют Синнер и Алькарас? Состоялась жеребьевка ATP Finals 2024
Даррен Кэхилл Янник Синнер Итоговый турнир ATP
Альберт Чуфарличев Источник: Tuttosport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
Бокс | 08 ноября 2024, 10:03 0
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?

Бывший чемпион мира выделил Франсуа Боту

Стало известно, сколько заработала украинка на Итоговом турнире WTA 2024
Теннис | 08 ноября 2024, 12:40 0
Стало известно, сколько заработала украинка на Итоговом турнире WTA 2024
Стало известно, сколько заработала украинка на Итоговом турнире WTA 2024

Людмила Киченок провела три матча группового этапа в парном разряде и все проиграла

Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07.11.2024, 20:32
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Далее в Лиге Европы Динамо лучше играть полурезервным составом
Футбол | 08.11.2024, 11:40
Далее в Лиге Европы Динамо лучше играть полурезервным составом
Далее в Лиге Европы Динамо лучше играть полурезервным составом
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Футбол | 08.11.2024, 08:25
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 42
Футбол
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
06.11.2024, 19:30 3
Киберспорт
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
07.11.2024, 08:52 7
Бокс
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем