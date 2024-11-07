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  4. С кем сыграют Синнер и Алькарас? Состоялась жеребьевка ATP Finals 2024
ATP
07 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:30
415
1

С кем сыграют Синнер и Алькарас? Состоялась жеребьевка ATP Finals 2024

Итоговый турнир у мужчин пройдет с 10 по 17 ноября в Турине, Италия

07 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:30
415
1
С кем сыграют Синнер и Алькарас? Состоялась жеребьевка ATP Finals 2024
ATP

Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР 2024, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

Восемь лучших теннисистов сезона были распределены на 2 группы. В полуфинал выйдут по два лучших игрока из каждого квартета.

Ilie Nastase Group:

  • Янник Синнер
  • Даниил Медведев
  • Тейлор Фритц
  • Алекс де Минаур

John Newcombe Group

  • Александр Зверев
  • Карлос Алькарас
  • Каспер Рууд
  • Андрей Рублев

Запасные: Григор Димитров и Стефанос Циципас.

В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Янника Синнера. Ноле снялся с Итогового чемпионата в этом сезоне.

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Григор Димитров Итоговый турнир ATP Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Каспер Рууд Алекс де Минаур Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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