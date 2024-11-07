ATP07 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:30
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С кем сыграют Синнер и Алькарас? Состоялась жеребьевка ATP Finals 2024
Итоговый турнир у мужчин пройдет с 10 по 17 ноября в Турине, Италия
07 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 07 ноября 2024, 14:30
415
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Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР 2024, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.
Восемь лучших теннисистов сезона были распределены на 2 группы. В полуфинал выйдут по два лучших игрока из каждого квартета.
Ilie Nastase Group:
- Янник Синнер
- Даниил Медведев
- Тейлор Фритц
- Алекс де Минаур
John Newcombe Group
- Александр Зверев
- Карлос Алькарас
- Каспер Рууд
- Андрей Рублев
Запасные: Григор Димитров и Стефанос Циципас.
В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Янника Синнера. Ноле снялся с Итогового чемпионата в этом сезоне.
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