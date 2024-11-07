С кем сыграют Синнер и Алькарас? Состоялась жеребьевка ATP Finals 2024

Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР 2024, который пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

Восемь лучших теннисистов сезона были распределены на 2 группы. В полуфинал выйдут по два лучших игрока из каждого квартета.

Ilie Nastase Group:

Янник Синнер

Янник Синнер Даниил Медведев

Тейлор Фритц

Тейлор Фритц Алекс де Минаур

John Newcombe Group

Александр Зверев

Александр Зверев Карлос Алькарас

Карлос Алькарас Каспер Рууд

Каспер Рууд Андрей Рублев

Запасные: Григор Димитров и Стефанос Циципас.

В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Янника Синнера. Ноле снялся с Итогового чемпионата в этом сезоне.