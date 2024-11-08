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  4. Лудогорец – Атлетик – 1:2. Йовичевич еще не побеждал в ЛК. Видео голов
Лига Европы
Лудогорец
07.11.2024 19:45 – FT 1 : 2
Атлетик Бильбао
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Лига Европы
08 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:22
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0

Лудогорец – Атлетик – 1:2. Йовичевич еще не побеждал в ЛК. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

08 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:22
99
0
Лудогорец – Атлетик – 1:2. Йовичевич еще не побеждал в ЛК. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лудогорец – Атлетик

7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги конференций, в котором сыграли болгарский «Лудогорец» и испанский «Атлетик». Гости вырвали победу со счетом 2:1.

На 20-й минуте хозяева вышли вперед – счет открыл бразильский форвард Маркус. «Лудогорец» долгое время вел в счете, однако пропустил два гола за две минуты (73-я – Уильямс, 74-я – Серрано).

Главным тренером болгарского клуба является Игор Йовичевич, хорошо знакомый украинским болельщикам – ранее тренировал «Карпаты», «Днепр» и «Шахтер».

«Атлетик» заработал 10 баллов и занимает 6 место в турнирной таблице. «Лудогорец» за четыре тура так и не одержал ни единой победы – с одним баллом клуб идет на 34-й позиции.

Лига конференций, 4-й тур. 7 ноября

Лудогорец – Атлетик Бильбао – 1:2

Голы: Маркус, 20 – Уильямс, 73, Серрано, 74

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Серрано (Атлетик Бильбао).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Маркус (Лудогорец).
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Лига Европы Лудогорец Атлетик Бильбао видео голов и обзор Иньяки Уильямс Игор Йовичевич
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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