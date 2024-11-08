Лудогорец – Атлетик – 1:2. Йовичевич еще не побеждал в ЛК. Видео голов
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7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги конференций, в котором сыграли болгарский «Лудогорец» и испанский «Атлетик». Гости вырвали победу со счетом 2:1.
На 20-й минуте хозяева вышли вперед – счет открыл бразильский форвард Маркус. «Лудогорец» долгое время вел в счете, однако пропустил два гола за две минуты (73-я – Уильямс, 74-я – Серрано).
Главным тренером болгарского клуба является Игор Йовичевич, хорошо знакомый украинским болельщикам – ранее тренировал «Карпаты», «Днепр» и «Шахтер».
«Атлетик» заработал 10 баллов и занимает 6 место в турнирной таблице. «Лудогорец» за четыре тура так и не одержал ни единой победы – с одним баллом клуб идет на 34-й позиции.
Лига конференций, 4-й тур. 7 ноября
Лудогорец – Атлетик Бильбао – 1:2
Голы: Маркус, 20 – Уильямс, 73, Серрано, 74
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