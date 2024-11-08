Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1. Яремчук сыграл? Видео голов и обзор матча

7 ноября греческий «Олимпиакос» провел поединок против шотландского «Рейнджерс» в четвертом туре Лиги Европы.

Игра прошла в Греции на стадионе «Караискакис» в Пирее.

Команды обменялись забитыми мячами, однако победителя так и не обнаружили. Финальный счет встречи – 1:1.

Роман Яремчук просидел весь матч на скамейке запасных «Олимпиакоса».

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Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

«Олимпиакос» – «Рейнджерс» – 1:1

Голы: Эль-Кааби, 58 – Дессерс, 64

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