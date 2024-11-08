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  4. Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1. Яремчук сыграл? Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Олимпиакос Пирей
07.11.2024 19:45 – FT 1 : 1
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 ноября 2024, 12:58 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:47
162
0

Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1. Яремчук сыграл? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги Европы

08 ноября 2024, 12:58 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:47
162
0
Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1. Яремчук сыграл? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября греческий «Олимпиакос» провел поединок против шотландского «Рейнджерс» в четвертом туре Лиги Европы.

Игра прошла в Греции на стадионе «Караискакис» в Пирее.

Команды обменялись забитыми мячами, однако победителя так и не обнаружили. Финальный счет встречи – 1:1.

Роман Яремчук просидел весь матч на скамейке запасных «Олимпиакоса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

«Олимпиакос»«Рейнджерс» – 1:1

Голы: Эль-Кааби, 58 – Дессерс, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Глазго Рейнджерс).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс Лига Европы видео голов и обзор Роман Яремчук
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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