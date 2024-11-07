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Лига Европы
Олимпиакос Пирей
07.11.2024 19:45 – FT 1 : 1
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
07 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:56
97
0

Олимпиакос сыграл вничью с Рейнджерс. Яремчук на поле не появился

Команды обменялись голами во втором тайме

07 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:56
97
0
Олимпиакос сыграл вничью с Рейнджерс. Яремчук на поле не появился
Getty Images/Global Images Ukraine. Сирил Дессерс

В матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА «Олимпиакос» сыграл вничью с «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

Матч состоялся в Греции на стадионе «Караискаис» в Пирее.

Голами отметились страйкеры обоих клубов: Аюб Эль-Кааби и Сирил Дессерс.

Роман Яремчук на поле не появился.

После 4 сыгранных туров «Рейнджерс» расположился на 9-м месте, «Олимпиакос» – 10-й.

Лига Европы УЕФА 2024/25

4-й тур, 7 ноября, Пирей (Греция)

Олимпиакос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1

Голы: Эль-Кааби, 58 – Дессерс, 64

Фото матча

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Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс Аюб Эль-Кааби Сирил Дессерс Лига Европы Роман Яремчук
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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