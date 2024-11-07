Олимпиакос сыграл вничью с Рейнджерс. Яремчук на поле не появился

В матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА «Олимпиакос» сыграл вничью с «Рейнджерс».

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Матч состоялся в Греции на стадионе «Караискаис» в Пирее.

Голами отметились страйкеры обоих клубов: Аюб Эль-Кааби и Сирил Дессерс.

Роман Яремчук на поле не появился.

После 4 сыгранных туров «Рейнджерс» расположился на 9-м месте, «Олимпиакос» – 10-й.

Лига Европы УЕФА 2024/25

4-й тур, 7 ноября, Пирей (Греция)

Олимпиакос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1

Голы: Эль-Кааби, 58 – Дессерс, 64

Фото матча