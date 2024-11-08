Будё-Глимт

7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы, в котором встретились «Буде-Глимт» и «Карабах». Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а победный гол был забит уже во второй половине матча. На 69-й минуте форвард «Карабаха» Зубир установил окончательный счет в матче.

Украинский нападающий Алексей Кащук вышел в стартовом составе азербайджанской команды и был заменен на 62-й минуте.

«Буде-Глимт» набрал 7 баллов и занимает 12 место в турнирной таблице Лиги конференций. «Карабах» заработал первые очки в этом сезоне – 3 балла позволили клубу подняться на 29 место.

Лига конференций, 4-й тур. 7 ноября

Буде-Глимт – Карабах – 1:2

Голы: Берг, 41 – Байрамов, 22, Зубир, 69

Видеообзор матча: