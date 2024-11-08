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  4. Буде-Глимт – Карабах – 1:2. Кащук вышел в старте. Видео голов и обзор
Лига Европы
Будё-Глимт
07.11.2024 19:45 – FT 1 : 2
Карабах
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Лига Европы
08 ноября 2024, 12:57 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:07
111
0

Буде-Глимт – Карабах – 1:2. Кащук вышел в старте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

08 ноября 2024, 12:57 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:07
111
0
Буде-Глимт – Карабах – 1:2. Кащук вышел в старте. Видео голов и обзор
Буде-Глимт – Карабах

7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы, в котором встретились «Буде-Глимт» и «Карабах». Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а победный гол был забит уже во второй половине матча. На 69-й минуте форвард «Карабаха» Зубир установил окончательный счет в матче.

Украинский нападающий Алексей Кащук вышел в стартовом составе азербайджанской команды и был заменен на 62-й минуте.

«Буде-Глимт» набрал 7 баллов и занимает 12 место в турнирной таблице Лиги конференций. «Карабах» заработал первые очки в этом сезоне – 3 балла позволили клубу подняться на 29 место.

Лига конференций, 4-й тур. 7 ноября

Буде-Глимт – Карабах – 1:2

Голы: Берг, 41 – Байрамов, 22, Зубир, 69

Видеообзор матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Берг (Будё-Глимт).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Турал Байрамов (Карабах).
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Лига конференций Карабах Агдам Буде-Глимт видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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