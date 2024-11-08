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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Карпаты 
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 12:30 |
50
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Карпаты 

9 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 12:30 |
50
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Карпаты 
УПЛ

В субботу, 9 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «КСК Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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