Александрия – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
9 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ
В субботу, 9 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «КСК Ника».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Александрия – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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