Украина. Премьер лига08 ноября 2024, 12:20 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Оболонь
9 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура УПЛ
08 ноября 2024, 12:20 |
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В субботу, 9 ноября, в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Оболонь».
Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкасс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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