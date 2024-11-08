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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Оболонь
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 12:20 |
30
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Оболонь

9 ноября в 13:00 состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 12:20 |
30
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Оболонь
УПЛ

В субботу, 9 ноября, в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Оболонь».

Команды встретятся на Центральном стадионе города Черкасс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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