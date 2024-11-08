Президент ПСЖ встретился с игроками после поражения в ЛЧ. Что сказал?

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли «ПСЖ» и «Атлетико». Гости забили на 90+3 минуте и вырвали победу со счетом 2:1.

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи решил посетить раздевалку команды и поговорить с футболистами. Как сообщают очевидцы, игроков не стали ругать за поражения – босс клуба воспользовался возможностью поддержать игроков и тренера.

Аль-Хелаифи произнес речь, в которой призвал команду объединиться и вспомнил времена, когда команда шла на волне успеха. Президент сказал, что верит в прогресс «ПСЖ» и надеется, что все двигаются в правильном направлении.

Французский клуб неудачно выступает в этом сезоне Лиги чемпионов – после четырех туров в активе команды всего 4 балла. «ПСЖ» занимает лишь 25 место.