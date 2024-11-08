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Лига чемпионов
08 ноября 2024, 12:19 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:23
155
0

Президент ПСЖ встретился с игроками после поражения в ЛЧ. Что сказал?

Нассер Аль-Хелаифи поддержал команду и призвал сплотиться после неудачи

08 ноября 2024, 12:19 | Обновлено 08 ноября 2024, 12:23
155
0
Президент ПСЖ встретился с игроками после поражения в ЛЧ. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграли «ПСЖ» и «Атлетико». Гости забили на 90+3 минуте и вырвали победу со счетом 2:1.

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи решил посетить раздевалку команды и поговорить с футболистами. Как сообщают очевидцы, игроков не стали ругать за поражения – босс клуба воспользовался возможностью поддержать игроков и тренера.

Аль-Хелаифи произнес речь, в которой призвал команду объединиться и вспомнил времена, когда команда шла на волне успеха. Президент сказал, что верит в прогресс «ПСЖ» и надеется, что все двигаются в правильном направлении.

Французский клуб неудачно выступает в этом сезоне Лиги чемпионов – после четырех туров в активе команды всего 4 балла. «ПСЖ» занимает лишь 25 место.

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Лига чемпионов ПСЖ Атлетико Мадрид ПСЖ - Атлетико Нассер Аль-Хелаифи
Микола Титюк Источник: Footmercato
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