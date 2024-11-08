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Чемпионат Украины
08 ноября 2024, 12:00 |
192
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Полесье

10 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 12:00 |
192
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Полесье
ФК Динамо

В воскресенье, 10 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV и официальный канал «Динамо» на You Tube.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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