Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт – Славия – 1:0. Успех немецкого клуба. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Айнтрахт Ф
07.11.2024 19:45 – FT 1 : 0
Славия Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 ноября 2024, 09:41 |
37
0

Айнтрахт – Славия – 1:0. Успех немецкого клуба. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги Европы

08 ноября 2024, 09:41 |
37
0
Айнтрахт – Славия – 1:0. Успех немецкого клуба. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 ноября, были сыграны матчи четвертого тура Лиги Европы.

Немецкий «Айнтрахт» на своем поле принимал чешскую «Славию».

Игра закончилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Судьбоносным стал второй тайм, в котором Омар Мармуш в шикарном стиле поразил ворота соперника.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

«Айнтрахт» – «Славия» – 1:0

Голы: Мармуш, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
По теме:
«Главный вопрос». Хацкевич нашел виновных в пропущенных голах Динамо
Хоффенхайм – Лион – 2:2. Феерия в Германии. Видео голов и обзор матча
«СаШо, подавай в отставку». Фанаты Динамо жестко раскритиковали команду
Айнтрахт Славия Прага Лига Европы видео голов и обзор Омар Мармуш
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Адские муки Динамо, гол Мудрика, успех в баскетболе, неудача гандболистов
Футбол | 08 ноября 2024, 09:23 0
Адские муки Динамо, гол Мудрика, успех в баскетболе, неудача гандболистов
Адские муки Динамо, гол Мудрика, успех в баскетболе, неудача гандболистов

Главные новости за 7 ноября на Sport.ua

Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Футбол | 08 ноября 2024, 06:23 56
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?

Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте

Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Футбол | 07.11.2024, 11:33
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Футбол | 07.11.2024, 20:22
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07.11.2024, 20:32
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Почему Свентек вылетела? Итоговая таблица Оранжевой группы WTA Finals 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
Клуб Зинченко увольняет мобилизованных и не выплачивает долги?
06.11.2024, 19:30 3
Киберспорт
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 3
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
07.11.2024, 07:48 11
Футбол
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 256
Футбол
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем