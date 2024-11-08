Айнтрахт – Славия – 1:0. Успех немецкого клуба. Видео голов и обзор матча

В четверг, 7 ноября, были сыграны матчи четвертого тура Лиги Европы.

Немецкий «Айнтрахт» на своем поле принимал чешскую «Славию».

Игра закончилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Судьбоносным стал второй тайм, в котором Омар Мармуш в шикарном стиле поразил ворота соперника.

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Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября

«Айнтрахт» – «Славия» – 1:0

Голы: Мармуш, 53

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