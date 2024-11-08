07.11.2024 19:45 – FT 1 : 0
Лига Европы08 ноября 2024, 09:41 |
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Айнтрахт – Славия – 1:0. Успех немецкого клуба. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги Европы
08 ноября 2024, 09:41 |
37
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В четверг, 7 ноября, были сыграны матчи четвертого тура Лиги Европы.
Немецкий «Айнтрахт» на своем поле принимал чешскую «Славию».
Игра закончилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Судьбоносным стал второй тайм, в котором Омар Мармуш в шикарном стиле поразил ворота соперника.
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Лига Европы. 4-й тур, 7 ноября
«Айнтрахт» – «Славия» – 1:0
Голы: Мармуш, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
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