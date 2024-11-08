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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Оправданий такой игре нет»
Лига Европы
08 ноября 2024, 01:35 |
168
0

Александр КАРАВАЕВ: «Оправданий такой игре нет»

«Динамо» позорно уступило «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

08 ноября 2024, 01:35 |
168
0
Александр КАРАВАЕВ: «Оправданий такой игре нет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал поражение в матче 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:4).

«Красная карточка Дубинчаку? Это случайность. Борьба шла за пределами поля, где Владислав наступил на ногу сопернику. Играть в меньшинстве было тяжело, но удаление нас сплотило. В первом тайме мы имели много моментов, но нужно было их реализовывать.

Во втором тайме нас было не узнать. Пропустили два быстрых мяча и просто опустили руки. Будем анализировать и разговаривать. Оправданий такой игре нет», - прокомментировал игрок в эфире телеканала MEGOGO.

Напомним, киевское «Динамо» уступило со счетом 0:4 венгерскому «Ференцварошу».

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Лига Европы Александр Караваев Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош Владислав Дубинчак
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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