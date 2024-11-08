Чжэн Циньвень – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира WTA 2024
8 ноября чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 13) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В 1/2 финала чешка сыграет против седьмой ракетки мира Чжэн Циньвень (Китай). Поединок начнется вторым запуском после игры Мелихар / Перес – Дабровски / Рутлифф. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Чжэн.
В финале победительница противостояния сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Коко Гофф.
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