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  4. Чжэн Циньвень – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 ноября 2024, 01:17 |
33
0

Чжэн Циньвень – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира WTA 2024

08 ноября 2024, 01:17 |
33
0
Чжэн Циньвень – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

8 ноября чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 13) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1/2 финала чешка сыграет против седьмой ракетки мира Чжэн Циньвень (Китай). Поединок начнется вторым запуском после игры Мелихар / Перес – Дабровски / Рутлифф. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Чжэн.

В финале победительница противостояния сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Коко Гофф.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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