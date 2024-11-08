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Премьер-лига
Левый Берег
08.11.2024 18:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 01:10 |
9
0

Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ

08 ноября 2024, 01:10 |
9
0
Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 8 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Ингулец Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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