08.11.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига08 ноября 2024, 01:10 |
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Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
8 ноября состоится матч 13-го тура УПЛ
08 ноября 2024, 01:10 |
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В пятницу, 8 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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