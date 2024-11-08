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  4. Матч между Левым Берегом и Ингульцом отложен из-за тревоги
Украина. Премьер лига
08 ноября 2024, 18:11 |
242
0

Матч между Левым Берегом и Ингульцом отложен из-за тревоги

В Киеве звучала сирена

08 ноября 2024, 18:11 |
242
0
Матч между Левым Берегом и Ингульцом отложен из-за тревоги
Левый Берег

Матч между «Левым Берегом» и «Ингульцом» начнется в 18:25 из-за воздушной тревоги в Киевской области, которая закончилась в 17:35.

Согласно календарю, команды должны были начать игру в 18:00, но за полчаса до матча в Киеве объявили воздушную тревогу.

«Левый Берег» и «Ингулец» борются за выживание в УПЛ. Для обеих команд это очень важная игра. Подопечные Василия Кобина ещё не выиграли в чемпионате.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Ингулец Левый Берег - Ингулец воздушная тревога
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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