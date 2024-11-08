Украина. Премьер лига08 ноября 2024, 18:11 |
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Матч между Левым Берегом и Ингульцом отложен из-за тревоги
В Киеве звучала сирена
08 ноября 2024, 18:11 |
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Матч между «Левым Берегом» и «Ингульцом» начнется в 18:25 из-за воздушной тревоги в Киевской области, которая закончилась в 17:35.
Согласно календарю, команды должны были начать игру в 18:00, но за полчаса до матча в Киеве объявили воздушную тревогу.
«Левый Берег» и «Ингулец» борются за выживание в УПЛ. Для обеих команд это очень важная игра. Подопечные Василия Кобина ещё не выиграли в чемпионате.
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