Матч между Левым Берегом и Ингульцом отложен из-за тревоги

Матч между «Левым Берегом» и «Ингульцом» начнется в 18:25 из-за воздушной тревоги в Киевской области, которая закончилась в 17:35.

Согласно календарю, команды должны были начать игру в 18:00, но за полчаса до матча в Киеве объявили воздушную тревогу.

«Левый Берег» и «Ингулец» борются за выживание в УПЛ. Для обеих команд это очень важная игра. Подопечные Василия Кобина ещё не выиграли в чемпионате.