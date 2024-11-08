У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за супергол в еврокубке за Челси

7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

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Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. «Челси» разбил армян со счетом 8:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе. На 39-й минуте Мудрик забил гол. В активе Мудрика в этом сезоне Лиги конференций уже два гола и три ассиста.

После завершения матча авторитетный статистический портал SofaScore поставил Мудрику за выступление в этом поединке оценку 8.2 балла. Самый высокий балл получил Жоау Фелкис, который оформил дубль и заслужил балл 9.2

Оценки матча «Челси» – «Ноа» от SofaScore