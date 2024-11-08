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  4. У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за супергол в еврокубке за Челси
Лига конференций
08 ноября 2024, 00:36 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:06
769
2

У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за супергол в еврокубке за Челси

Михаил забил «Ноа»

08 ноября 2024, 00:36 | Обновлено 08 ноября 2024, 01:06
769
2
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за супергол в еврокубке за Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

7 ноября прошел матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

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Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. «Челси» разбил армян со счетом 8:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе. На 39-й минуте Мудрик забил гол. В активе Мудрика в этом сезоне Лиги конференций уже два гола и три ассиста.

После завершения матча авторитетный статистический портал SofaScore поставил Мудрику за выступление в этом поединке оценку 8.2 балла. Самый высокий балл получил Жоау Фелкис, который оформил дубль и заслужил балл 9.2

Оценки матча «Челси» – «Ноа» от SofaScore

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SofaScore Михаил Мудрик Челси Лига конференций Ноа Ереван оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Але в кого оцінка тут вище. Фелікс, Енцо, навіть у воротаря Йоргенсена. І він з Дісасі з цим високим балом на четвертому місці.
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0
Wlad West
Виртуоз мяча, билят.
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