Лига Европы07 ноября 2024, 23:35 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:36
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Виктор ОСИМХЕН: «Я счастлив в Галатасарае»
Нигерийский форвард про «Галатасарай» после матча с «Тоттенхэмом»
07 ноября 2024, 23:35 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:36
181
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«Я не уйду в январе, я в «Галатасарае» до конца сезона. Я не знаю того, о чем будут говорить «Галатасарай» и «Наполи» после этого сезона, но елси они придут ко мне, то мы поговорим», – нигерийский форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен.
«Галатасарай – хороший клуб, который мне очень нравится. Я счастлив тут», – –добавил нигериец.
В текущем сезоне Виктор Осимхен сыграл 8 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.
«Галатасарай» нанес «Тоттенхэму» первое поражение в этом сезоне Лиги Европы.
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