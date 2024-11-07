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  4. Виктор ОСИМХЕН: «Я счастлив в Галатасарае»
Лига Европы
07 ноября 2024, 23:35 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:36
181
0

Виктор ОСИМХЕН: «Я счастлив в Галатасарае»

Нигерийский форвард про «Галатасарай» после матча с «Тоттенхэмом»

07 ноября 2024, 23:35 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:36
181
0
Виктор ОСИМХЕН: «Я счастлив в Галатасарае»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Я не уйду в январе, я в «Галатасарае» до конца сезона. Я не знаю того, о чем будут говорить «Галатасарай» и «Наполи» после этого сезона, но елси они придут ко мне, то мы поговорим», – нигерийский форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен.

«Галатасарай – хороший клуб, который мне очень нравится. Я счастлив тут», – –добавил нигериец.

В текущем сезоне Виктор Осимхен сыграл 8 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.

«Галатасарай» нанес «Тоттенхэму» первое поражение в этом сезоне Лиги Европы.

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Виктор Осимхен Галатасарай Лига Европы Наполи чемпионат Турции по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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