Виктор ОСИМХЕН: «Я счастлив в Галатасарае»

«Я не уйду в январе, я в «Галатасарае» до конца сезона. Я не знаю того, о чем будут говорить «Галатасарай» и «Наполи» после этого сезона, но елси они придут ко мне, то мы поговорим», – нигерийский форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен.

«Галатасарай – хороший клуб, который мне очень нравится. Я счастлив тут», – –добавил нигериец.

В текущем сезоне Виктор Осимхен сыграл 8 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.

«Галатасарай» нанес «Тоттенхэму» первое поражение в этом сезоне Лиги Европы.