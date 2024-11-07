Дженоа без Малиновского вырвал ничью у команды Фабрегаса

Вечером 7 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А между «Дженоа» и «Комо».

Игра прошла на «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Единственным голом в матче отличился Люка Да Кунья из «Комо». На 62-й минуте Патрик Кутроне удвоил преимущество гостей, однако гол был отменен из-за офсайда. За хозяев гол забил Алессандро Вольякко на 90+3 минуте

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч из-за травмы лодыжки.

После этого матча «Комо», имея в своем активе 10 очков, занимает 14-ю позицию в Серии А, а «Дженоа» занимает 15-е место с 10 очками.

Серия А. 12-й тур. 7 ноября

Дженоа – Комо – 1:1

Гол: Ольякко, 90+3 – Ко Кунья, 17