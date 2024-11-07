Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа без Малиновского вырвал ничью у команды Фабрегаса
Чемпионат Италии
Дженоа
07.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 ноября 2024, 23:40 |
112
0

Дженоа без Малиновского вырвал ничью у команды Фабрегаса

Матч закончился со счетом 1:1

07 ноября 2024, 23:40 |
112
0
Дженоа без Малиновского вырвал ничью у команды Фабрегаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженоа - Комо

Вечером 7 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А между «Дженоа» и «Комо».

Игра прошла на «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Единственным голом в матче отличился Люка Да Кунья из «Комо». На 62-й минуте Патрик Кутроне удвоил преимущество гостей, однако гол был отменен из-за офсайда. За хозяев гол забил Алессандро Вольякко на 90+3 минуте

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч из-за травмы лодыжки.

После этого матча «Комо», имея в своем активе 10 очков, занимает 14-ю позицию в Серии А, а «Дженоа» занимает 15-е место с 10 очками.

Серия А. 12-й тур. 7 ноября

Дженоа – Комо – 1:1

Гол: Ольякко, 90+3 – Ко Кунья, 17

По теме:
Шевченко войдет в Зал славы итальянского футбола
«Он сильнее Довбика». Журналист назвал лучшего форварда Серии А
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Дженоа Комо Сеск Фабрегас Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07 ноября 2024, 00:31 3
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024

Арина Соболенко и Чжэн Циньвень заняли первое и второе место в квартете соответственно

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Бокс | 07 ноября 2024, 08:16 7
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»

Легендарный британец выделил самого себя

Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Футбол | 07.11.2024, 00:05
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 07.11.2024, 20:10
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Известна оценка Довбика за матч с Юнионом, в котором Рома потеряла очки
Футбол | 07.11.2024, 22:34
Известна оценка Довбика за матч с Юнионом, в котором Рома потеряла очки
Известна оценка Довбика за матч с Юнионом, в котором Рома потеряла очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 25
Футбол
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
07.11.2024, 11:33 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
07.11.2024, 08:52 3
Бокс
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем