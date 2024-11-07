Англия07 ноября 2024, 22:30 |
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Ливерпуль и Челси могут подписать молодого таланта из команды Забарного
Милош Керкез может присоедениться к «мерсисайдцам» либо «синих»
07 ноября 2024, 22:30 |
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Венгерский левый защитник «Борнмута» Милош Керкез привлекает двух внимание английских грандов: «Ливерпуля» и «Челси», сообщает Football Insider.
Источник пишет, что оба клуба следят за венгром еще с прошлого сезона и они впечатлены прогрессом венгра, однако в самом «Борнмуте» своего лидера отпускать не планируют.
В текущем сезон Милош Керкез провел 9 матчей за «Борнмут», отметился двумя ассистами.
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