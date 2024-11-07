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  4. Голевое действие каждые 45 минут. Невероятный Рафинья феерит за Барселону
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:52
434
0

Голевое действие каждые 45 минут. Невероятный Рафинья феерит за Барселону

Сумасшедшая статистика бразильца в этой Лиге чемпионов

07 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:52
434
0
Голевое действие каждые 45 минут. Невероятный Рафинья феерит за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья делает гол либо ассист каждые 45 минут в этом сезоне Лиги чемпионов, сообщает Squawka.

В этом сезоне главного еврокубка он забил 5 голов и отдал 2 ассиста, что является лучшим показателем по гол+пас среди всех игроков. У ближайшего преследователя Виктора Дьекереша всего 6 голевых действий.

В текущем сезоне Рафинья провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

Педри про штрафы в «Барселоне».

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Рафинья Диас Барселона Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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