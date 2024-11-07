Голевое действие каждые 45 минут. Невероятный Рафинья феерит за Барселону

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья делает гол либо ассист каждые 45 минут в этом сезоне Лиги чемпионов, сообщает Squawka.

В этом сезоне главного еврокубка он забил 5 голов и отдал 2 ассиста, что является лучшим показателем по гол+пас среди всех игроков. У ближайшего преследователя Виктора Дьекереша всего 6 голевых действий.

В текущем сезоне Рафинья провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

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