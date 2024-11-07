Лига чемпионов07 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:52
434
0
Голевое действие каждые 45 минут. Невероятный Рафинья феерит за Барселону
Сумасшедшая статистика бразильца в этой Лиге чемпионов
07 ноября 2024, 22:49 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:52
434
0
Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья делает гол либо ассист каждые 45 минут в этом сезоне Лиги чемпионов, сообщает Squawka.
В этом сезоне главного еврокубка он забил 5 голов и отдал 2 ассиста, что является лучшим показателем по гол+пас среди всех игроков. У ближайшего преследователя Виктора Дьекереша всего 6 голевых действий.
В текущем сезоне Рафинья провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 07 ноября 2024, 00:31 3
Арина Соболенко и Чжэн Циньвень заняли первое и второе место в квартете соответственно
Футбол | 07 ноября 2024, 05:40 3
Анатолий спасал орлов, но Бавария все равно переиграла Бенфику – 1:0
Футбол | 07.11.2024, 07:48
Футбол | 07.11.2024, 20:10
Футбол | 07.11.2024, 22:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.11.2024, 08:53 2
06.11.2024, 07:47 4
07.11.2024, 08:16 7
06.11.2024, 14:15 3
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
06.11.2024, 18:52 25