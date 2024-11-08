Лига Европы08 ноября 2024, 01:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 03:20
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ФОТО. Как это было. Вспоминаем матч Динамо с Ромой и гол Довбика с пенальти
В 3-м туре Лиги Европы киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме
08 ноября 2024, 01:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 03:20
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Вечером 24 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы.
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Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме (0:1).
Единственный гол с пенальти забил украинский форвард волков Артем Довбик.
Лига Европы. 3-й тур, 24 октября
19:45. Рома (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 1:0
Гол: Довбик, 23 (пен)
Фотогалерея матча
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