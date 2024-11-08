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Лига Европы
08 ноября 2024, 01:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 03:20
39
0

ФОТО. Как это было. Вспоминаем матч Динамо с Ромой и гол Довбика с пенальти

В 3-м туре Лиги Европы киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме

08 ноября 2024, 01:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 03:20
39
0
ФОТО. Как это было. Вспоминаем матч Динамо с Ромой и гол Довбика с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 24 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы.

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Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме (0:1).

Единственный гол с пенальти забил украинский форвард волков Артем Довбик.

Лига Европы. 3-й тур, 24 октября

19:45. Рома (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 1:0

Гол: Довбик, 23 (пен)

Фотогалерея матча

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Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Рома - Динамо фото фотогалерея Артем Довбик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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