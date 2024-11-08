Мечты Переса? Легендарный коуч может возглавить Реал. Это не Зидан и Алонсо

Президент «Реала» Флорентино Перес начал изучать кандидатуры преемника наставника «сливочных» Карло Анчелотти.

По информации Fichajes, Перес мечтает, чтобы «Реал» возглавил экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Однако отмечается, что «Реалу» придется приложить максимум усилий, чтобы убедить Юргена возобновить карьеру тренера.

В шорт-лист Переса также входят Арбелоа, Рауль, Алонсо, Зидан и Солари.

Ранее компания по производству энергетических напитков Red Bull уведомила о том, что немец Юрген Клопп с 1 января 2025 года приступит к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления.