Украина. Премьер лига07 ноября 2024, 18:06 |
93
0
В УПЛ определили лучшего игрока и тренера октября
Лучшими стали Александр Назаренко и Владислав Лупашко
07 ноября 2024, 18:06 |
93
0
Полузащитник житомирского Полесья Александр Назаренко стал лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в октябре. Назаренко в этом сезоне провел за житомирскую команду 11 матчей и забил 7 голов.
Лучшим тренером октября стал наставник «Карпат» Владислав Лупашко. Зелено-белые в октябре набрали 7 очков из 9 возможных.
Полные результаты голосования среди игроков:
- Александр Назаренко (Полесье) - 46,6%
- Георгий Судаков (Шахтер) - 21,4%
- Безерра (Александрия) - 17%
- Алексей Паламарчук (Ингулец) - 13%
Результаты голосования среди тренеров:
- Владислав Лупашко (Карпаты) - 37,9%
- Руслан Ротань (Александрия) - 25%
- Юрий Вернидуб (Кривбасс) - 19,2%
- Александр Шовковский (Динамо) - 17,9%
Напомним, что ранее были объявлены номинанты на звание лучшего игрока и тренера УПЛ в октябре.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 ноября 2024, 08:40 68
Если не сейчас побеждать, то когда?
Футбол | 07 ноября 2024, 00:05 3
РБ Зальцбург в 4-м туре Лиги чемпионов переиграл Фейеноорд со счетом 3:1
Бокс | 07.11.2024, 08:52
Футбол | 07.11.2024, 06:23
Футбол | 07.11.2024, 16:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.11.2024, 00:05 49
06.11.2024, 08:53 1
Футбол
06.11.2024, 02:17 3
07.11.2024, 08:16 6
06.11.2024, 21:42 235
06.11.2024, 00:37 1
06.11.2024, 18:52 24