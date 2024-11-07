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Украина. Премьер лига
07 ноября 2024, 18:06 |
93
0

В УПЛ определили лучшего игрока и тренера октября

Лучшими стали Александр Назаренко и Владислав Лупашко

07 ноября 2024, 18:06 |
93
0
В УПЛ определили лучшего игрока и тренера октября
ФК Полесье Житомир. Александр Назаренко

Полузащитник житомирского Полесья Александр Назаренко стал лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в октябре. Назаренко в этом сезоне провел за житомирскую команду 11 матчей и забил 7 голов.

Лучшим тренером октября стал наставник «Карпат» Владислав Лупашко. Зелено-белые в октябре набрали 7 очков из 9 возможных.

Полные результаты голосования среди игроков:

  • Александр Назаренко (Полесье) - 46,6%
  • Георгий Судаков (Шахтер) - 21,4%
  • Безерра (Александрия) - 17%
  • Алексей Паламарчук (Ингулец) - 13%

Результаты голосования среди тренеров:

  • Владислав Лупашко (Карпаты) - 37,9%
  • Руслан Ротань (Александрия) - 25%
  • Юрий Вернидуб (Кривбасс) - 19,2%
  • Александр Шовковский (Динамо) - 17,9%

Напомним, что ранее были объявлены номинанты на звание лучшего игрока и тренера УПЛ в октябре.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Лупашко Александр Назаренко (футболист) лучший игрок лучший тренер
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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