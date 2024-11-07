В УПЛ определили лучшего игрока и тренера октября

Полузащитник житомирского Полесья Александр Назаренко стал лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в октябре. Назаренко в этом сезоне провел за житомирскую команду 11 матчей и забил 7 голов.

Лучшим тренером октября стал наставник «Карпат» Владислав Лупашко. Зелено-белые в октябре набрали 7 очков из 9 возможных.

Полные результаты голосования среди игроков:

Александр Назаренко (Полесье) - 46,6%

Георгий Судаков (Шахтер) - 21,4%

Безерра (Александрия) - 17%

Алексей Паламарчук (Ингулец) - 13%

Результаты голосования среди тренеров:

Владислав Лупашко (Карпаты) - 37,9%

Руслан Ротань (Александрия) - 25%

Юрий Вернидуб (Кривбасс) - 19,2%

Александр Шовковский (Динамо) - 17,9%

Напомним, что ранее были объявлены номинанты на звание лучшего игрока и тренера УПЛ в октябре.