Названы номинанты на лучшего игрока и тренера октября в УПЛ

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучших тренера и игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов традиционна: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 7 клубов – Кривбасс, Карпаты, Александрия, Динамо, Полесье, Ингулец и Шахтер.

За победу в номинации Лучший игрок октября будут заочно соревноваться:

Хуан Альвина Безерра (Александрия)

Александр Назаренко (Полесье)

Алексей Паламарчук (Ингулец)

Георгий Судаков (Шахтер)

На звание Лучший тренер октября претендуют:

Юрий Вернидуб (Кривбасс)

Владислав Лупашко (Карпаты)

Руслан Ротань (Александрия)

Александр Шовковский (Динамо)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 7 ноября 14:00.