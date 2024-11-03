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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 03 ноября 2024, 23:40
139
0

Названы номинанты на лучшего игрока и тренера октября в УПЛ

Проводится голосование среди болельщиков

03 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 03 ноября 2024, 23:40
139
0
Названы номинанты на лучшего игрока и тренера октября в УПЛ
ФК Кривбасс. Вернидуб и Шовковский

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучших тренера и игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов традиционна: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 7 клубов – Кривбасс, Карпаты, Александрия, Динамо, Полесье, Ингулец и Шахтер.

За победу в номинации Лучший игрок октября будут заочно соревноваться:

  • Хуан Альвина Безерра (Александрия)
  • Александр Назаренко (Полесье)
  • Алексей Паламарчук (Ингулец)
  • Георгий Судаков (Шахтер)

На звание Лучший тренер октября претендуют:

  • Юрий Вернидуб (Кривбасс)
  • Владислав Лупашко (Карпаты)
  • Руслан Ротань (Александрия)
  • Александр Шовковский (Динамо)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 7 ноября 14:00.

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Юрий Вернидуб лучший тренер лучший игрок Хуан Альвина Безерра Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Георгий Судаков Александр Назаренко (футболист) Алексей Паламарчук Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Александрия Динамо Киев Полесье Житомир Ингулец Шахтер Донецк Владислав Лупашко Руслан Ротань Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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