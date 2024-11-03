Названы номинанты на лучшего игрока и тренера октября в УПЛ
Проводится голосование среди болельщиков
Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучших тренера и игрока месяца УПЛ.
Схема определения лауреатов традиционна: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.
В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 7 клубов – Кривбасс, Карпаты, Александрия, Динамо, Полесье, Ингулец и Шахтер.
За победу в номинации Лучший игрок октября будут заочно соревноваться:
- Хуан Альвина Безерра (Александрия)
- Александр Назаренко (Полесье)
- Алексей Паламарчук (Ингулец)
- Георгий Судаков (Шахтер)
На звание Лучший тренер октября претендуют:
- Юрий Вернидуб (Кривбасс)
- Владислав Лупашко (Карпаты)
- Руслан Ротань (Александрия)
- Александр Шовковский (Динамо)
Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 7 ноября 14:00.
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