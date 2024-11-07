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  4. «Хочу опровергнуть информацию». Поворознюк – о скандальном ДТП
Украина. Премьер лига
07 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 07 ноября 2024, 18:46
1525
4

«Хочу опровергнуть информацию». Поворознюк – о скандальном ДТП

Функционер считает, что такие фейки – политические игры

07 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 07 ноября 2024, 18:46
1525
4
«Хочу опровергнуть информацию». Поворознюк – о скандальном ДТП
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк опроверг информацию о своем ДТП, о котором писали в СМИ. Функционер заявил, что это политические игры.

«Хочу опровергнуть информацию об этих вброшенных в интернет фейках. Не знаю кому это нужно, но знаю одно, что на подобное тратятся большие средства. Лучше бы вы деньги потратили на поддержку ВСУ, чтобы быстрее закончилась эта проклятая война.

Я жив, здоров, еду на собственном автомобиле, а не на том автомобиле, который публиковали. Это не мое авто, я ни в какую аварию не попадал, со мной все хорошо и классно», – написал Александр.

Ранее Александр Поворознюк прокомментировал решение Василия Кобина, отправившего целый ряд игроков в команду U-19.

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Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua81
через 2 месяца опроверг, когда с ментами порешал ))
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+6
serhiy
Відео чого не зняв ?)))
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+1
MIRRA
то все гордон на чесну людину намовляє!
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0
turist86
Жирний балабол
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0
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