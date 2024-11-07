«Хочу опровергнуть информацию». Поворознюк – о скандальном ДТП

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк опроверг информацию о своем ДТП, о котором писали в СМИ. Функционер заявил, что это политические игры.

«Хочу опровергнуть информацию об этих вброшенных в интернет фейках. Не знаю кому это нужно, но знаю одно, что на подобное тратятся большие средства. Лучше бы вы деньги потратили на поддержку ВСУ, чтобы быстрее закончилась эта проклятая война.

Я жив, здоров, еду на собственном автомобиле, а не на том автомобиле, который публиковали. Это не мое авто, я ни в какую аварию не попадал, со мной все хорошо и классно», – написал Александр.

Ранее Александр Поворознюк прокомментировал решение Василия Кобина, отправившего целый ряд игроков в команду U-19.