«Хочу опровергнуть информацию». Поворознюк – о скандальном ДТП
Функционер считает, что такие фейки – политические игры
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк опроверг информацию о своем ДТП, о котором писали в СМИ. Функционер заявил, что это политические игры.
«Хочу опровергнуть информацию об этих вброшенных в интернет фейках. Не знаю кому это нужно, но знаю одно, что на подобное тратятся большие средства. Лучше бы вы деньги потратили на поддержку ВСУ, чтобы быстрее закончилась эта проклятая война.
Я жив, здоров, еду на собственном автомобиле, а не на том автомобиле, который публиковали. Это не мое авто, я ни в какую аварию не попадал, со мной все хорошо и классно», – написал Александр.
Ранее Александр Поворознюк прокомментировал решение Василия Кобина, отправившего целый ряд игроков в команду U-19.
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