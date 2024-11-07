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Лига Европы
07 ноября 2024, 17:29 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:30
333
0

«Игрок мирового класса». В Юнионе опасаются Довбика перед матчем ЛЕ

Артем нагоняет страх на соперников

07 ноября 2024, 17:29 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:30
333
0
«Игрок мирового класса». В Юнионе опасаются Довбика перед матчем ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель бельгийского Юнион Сен-Жилуаз Маартен Вердодт, занимающий в клубе должность менеджера по связям с общественностью, назвал украинского форварда Ромы Артема Довбыка перед очным матчем команд в Лиге Европы игроком мирового уровня.

«Кого в составе соперника мы опасаемся больше всего? Трудно назвать лишь одно имя ввиду того, что, у Ромы есть много качественных и опасных игроков.

Дибала и Довбик? Это игроки мирового уровня. Но в прошлом сезоне мы хорошо сыграли с Ливерпулем, особенно дома, когда выиграли у них. Это футбол, всякое может произойти», – сказал Вердодт.

7 ноября на «Жозеф Марьен» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Рояль Юнион» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Лига Европы Юнион Сен-Жилуаз Рома Рим Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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