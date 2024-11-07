«Игрок мирового класса». В Юнионе опасаются Довбика перед матчем ЛЕ

Представитель бельгийского Юнион Сен-Жилуаз Маартен Вердодт, занимающий в клубе должность менеджера по связям с общественностью, назвал украинского форварда Ромы Артема Довбыка перед очным матчем команд в Лиге Европы игроком мирового уровня.

«Кого в составе соперника мы опасаемся больше всего? Трудно назвать лишь одно имя ввиду того, что, у Ромы есть много качественных и опасных игроков.

Дибала и Довбик? Это игроки мирового уровня. Но в прошлом сезоне мы хорошо сыграли с Ливерпулем, особенно дома, когда выиграли у них. Это футбол, всякое может произойти», – сказал Вердодт.

7 ноября на «Жозеф Марьен» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Рояль Юнион» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.