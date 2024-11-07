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Португалия
07 ноября 2024, 16:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:13
538
0

Спортинг удивил позицией по отношению к своему лидеру. К чему готовы?

Португальцы готовы уменьшить сумму, за которую попрощаются с футболистом

07 ноября 2024, 16:55 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:13
538
0
Спортинг удивил позицией по отношению к своему лидеру. К чему готовы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Лиссабонский «Спортинг» готов попрощаться со своим шведским бомбардиром Виктором Дьекерешем – португальцы готовы уменьшить сумму трансфера. Пишет английское издание The Telegraph.

По информации источника, португальский клуб позволит 26-летнему шведскому футболисту уйти из команды летом 2025 года за меньшую цену, чем прописанная в клаусуле игрока.

Сообщается, что в покупке шведа заинтересованы несколько клубов АПЛ. Основным претендентом на шведа является «Манчестер Юнайтед», который уже в ближайшее время возглавит нынешний тренер «Спортинга» – Рубен Аморим.

В четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити». Шведский форвард поделился эмоциями после удачного матча.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед Рубен Аморим трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: The Telegraph
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