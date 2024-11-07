Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Киевлянам нужно брать пример с Шахтера»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, благодаря чему сегодня киевляне могут одержать победу в групповом раунде Лиги Европы над венгерским «Ференцварошем»:

«В отличие от будапештцев, которые в прошлом туре оказались сильнее французской «Ниццы», динамовцы в нынешней Лиге Европы еще не выигрывали. На мой взгляд, именно этот голод к победам и должен сегодня помочь подопечным Александра Шовковского. Настроенность должна быть максимальной. Тем более что киевляне подошли к поединку с «Ференцварошем» в боевом составе. Вернулись в строй после повреждений Ярмоленко и Попов, а отсутствующих по разным причинам Брагару, Пихаленка и Себальоса нельзя назвать незаменимыми.

У венгерского чемпиона есть проблемы в обороне, и нападающие динамовцев должны доказать свою профпригодность и, наконец, отличиться забитыми мячами. Киевляне должны брать пример с «Шахтера», который прогнозируемо победил «Янг Бойз» и набрал свои три очка. Такого же мы ждем и от динамовцев в Лиге Европы».

Сегодняшний матч «Динамо» – «Ференцварош» в Гамбурге будет обслуживать шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом аль-Хакимом.