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  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Киевлянам нужно брать пример с Шахтера»
Лига Европы
07 ноября 2024, 15:53 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:38
318
1

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Киевлянам нужно брать пример с Шахтера»

Подопечные Шовковского подошли к игре в оптимальном составе.

07 ноября 2024, 15:53 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:38
318
1
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Киевлянам нужно брать пример с Шахтера»
УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, благодаря чему сегодня киевляне могут одержать победу в групповом раунде Лиги Европы над венгерским «Ференцварошем»:

«В отличие от будапештцев, которые в прошлом туре оказались сильнее французской «Ниццы», динамовцы в нынешней Лиге Европы еще не выигрывали. На мой взгляд, именно этот голод к победам и должен сегодня помочь подопечным Александра Шовковского. Настроенность должна быть максимальной. Тем более что киевляне подошли к поединку с «Ференцварошем» в боевом составе. Вернулись в строй после повреждений Ярмоленко и Попов, а отсутствующих по разным причинам Брагару, Пихаленка и Себальоса нельзя назвать незаменимыми.

У венгерского чемпиона есть проблемы в обороне, и нападающие динамовцев должны доказать свою профпригодность и, наконец, отличиться забитыми мячами. Киевляне должны брать пример с «Шахтера», который прогнозируемо победил «Янг Бойз» и набрал свои три очка. Такого же мы ждем и от динамовцев в Лиге Европы».

Сегодняшний матч «Динамо» – «Ференцварош» в Гамбурге будет обслуживать шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом аль-Хакимом.

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инсайд Лига Европы Владимир Езерский Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош Шахтер Донецк
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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