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Лига Европы
07 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 10:02
157
0

Защитник Ференцвароша: «С Динамо будет сложно»

Кристиан Рамирес ожидает на сложную дуэль в Лиге Европы

07 ноября 2024, 09:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 10:02
157
0
Защитник Ференцвароша: «С Динамо будет сложно»
УЕФА. Кристиан Рамирес

Защитник «Ференцвароша» Кристиан Рамирес высказался о предстоящем матче против киевского «Динамо» в рамках четвертого тура Лиги Европы.

«Каждый матч в Лиге Европы сложный, и мы знаем, что так будет и с «Динамо». В составе нашего соперника есть хорошие игроки, это качественная команда. Так что мы рады, что сыграем с «Динамо» на нейтральном поле.

В то же время прискорбно, что на стадионе будет присутствовать мало болельщиков. Мы знаем об этой ситуации. Всегда приятно играть перед болельщиками, дома или на выезде.

Наша задача на матч такая же, как и во всех других поединках: мы должны сделать все, чтобы победить, и стараться при этом получать удовольствие от футбола. Но мы должны играть дисциплинированно», – сказал Рамирес.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Ференцварош
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