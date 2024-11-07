Защитник Ференцвароша: «С Динамо будет сложно»

Защитник «Ференцвароша» Кристиан Рамирес высказался о предстоящем матче против киевского «Динамо» в рамках четвертого тура Лиги Европы.

«Каждый матч в Лиге Европы сложный, и мы знаем, что так будет и с «Динамо». В составе нашего соперника есть хорошие игроки, это качественная команда. Так что мы рады, что сыграем с «Динамо» на нейтральном поле.

В то же время прискорбно, что на стадионе будет присутствовать мало болельщиков. Мы знаем об этой ситуации. Всегда приятно играть перед болельщиками, дома или на выезде.

Наша задача на матч такая же, как и во всех других поединках: мы должны сделать все, чтобы победить, и стараться при этом получать удовольствие от футбола. Но мы должны играть дисциплинированно», – сказал Рамирес.