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Лига Европы
07 ноября 2024, 15:46 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:18
456
2

Стефан РЕШКО: «Пришло время Динамо выигрывать в еврокубках»

В Гамбурге сегодня будет горячо

07 ноября 2024, 15:46 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:18
456
2
Стефан РЕШКО: «Пришло время Динамо выигрывать в еврокубках»
ФК Динамо Киев. Стефан Решко

Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года в составе киевского «Динамо» Стефан Решко поделился своими ожиданиями с Sport.ua по поводу сегодняшнего матча киевских динамовцев с венгерским «Ференцварошем» в рамках основного раунда Лиги Европы.

– Я надеюсь, что перед сегодняшней игрой тренер «Динамо» напомнит своим игрокам, что почти полвека назад наша команда играла с «Ференцварошем» в финале Кубка Кубков УЕФА и победила венгров 3:0, – с удовольствием вспоминает Стефан Михайлович. – Поэтому нынешнему поколению динамовцев стоит вспомнить тот результат и ту команду, а также поддержать репутацию клуба в матче с этим соперником. Все мы надеемся, что «Динамо» должно сыграть достойно с венгерским грандом. Я желаю нашим футболистам победы – когда-то ведь нужно наконец выиграть. В трех предыдущих играх подряд уступили, так что дальше уже хватит. Нужно напрячься и выиграть хотя бы через силу. Тем более что по клубному рейтингу «Динамо» выше, чем «Ференцварош», так что в психологическом плане киевская команда должна иметь преимущество. Поэтому сегодня необходимо подтвердить этот рейтинг.

– В последнее время все чаще приходится слышать от различных специалистов сравнение чемпионата Украины с еврокубковыми турнирами, уровень которых значительно выше. Это сказывается на результатах наших клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

– Несомненно, уровни абсолютно разные. Я не хотел бы принижать чемпионат Украины, но он пока что не идет ни в какое сравнение с еврокубковыми турнирами. Не то что раньше, когда был чемпионат СССР. По своему уровню он считался одним из самых сильных в Европе. Тогда соперниками киевского «Динамо» были многие самобытные коллективы со своим игровым почерком – московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, а также «Зенит», минское и тбилисское «Динамо», «Нефтчи», «Арарат». Что ни команда – то сборная своих республик. Тогда мы играли против соперников, которые сейчас выступают уже как отдельные страны и имеют неплохие сборные. Взять хотя бы сборную Грузии, которая сейчас демонстрирует хороший футбол. А что сейчас? Смотрел как-то матч одной из наших команд, которая уступала с разницей в три мяча. И не досмотрев, выключил телевизор.

– Как вы думаете, как сложится сегодняшний матч «Динамо» – «Ференцварош» в Гамбурге?

– Трудно сказать. Понятно, что достичь положительного результата будет непросто. Венгерская команда в нынешнем еврокубковом розыгрыше тоже выступает не так, как хотелось бы. «Ференцварош» набрал всего три очка в трех сыгранных матчах, поэтому будет стремиться только к максимуму. Динамовцам же отступать дальше некуда. Можно сказать, что этот матч станет решающим для них в этом розыгрыше. Поэтому я желаю «Динамо» только победы. И не обязательно побеждать будапештский клуб с результатом 3:0. Достаточно будет и 1:0.

Напоминаем, что в четверг, 7 ноября, состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

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инсайд Лига Европы Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош Стефан Решко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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CheMP
правильно "обладатель", грамотеи...хотя конечно,гугл-транслейт "володара" так и перевёл,как "владетель",но зачем редактировать в эпоху зуммеров,да?
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-1
Pennsylvania
И время опять проигрывать  Карабаху,  РФШ,  Лудогорцу, Маккаби,  Ницце и др.)
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-1
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