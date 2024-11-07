«Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала

Европейское издание One Football выпустило отдельный материал, посвященный украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину.

25-летнего футболиста не считают виновным в пропущенных голах «сливочных». Более того, там Андрея называют «жертвой ошибок защитников». Журналисты подробно разобрали, как оборона королевского клуба подставляет украинца.

«С точки зрения статистики, его действия в воротах оставляют желать лучшего. В 4 матчах «Реал» одержал лишь 1 победу и 3 поражения. Что еще хуже, Андрей Лунин пропустил 8 мячей, или 2 за игру. Эта статистика является достаточно суровой для вратаря и не совсем отражает его влияние на игры. Индивидуально он совершил несколько великолепных сейвов в каждой из своих игр. Даже в поражениях от «Лилля», «Барселоны» и «Милана» он был бесценен. Однако ему пришлось пропустить восемь раз.

В Класико его покинула оборона. Первый гол – выход один на один с Левандовски после ошибки Ферлана Менди. Второй – когда Эдер Милитао не заметил поляка, позволив ему нанести неотразимый удар головой. В третьем голе он ничего не смог поделать с мощным ударом Ламина Ямала с края своей 6-метровой вратарской площадки. В конце игры Рафинья перебросил его при выходе один на один, когда центральная оборона вновь провалилась.

В первом голе «Милана» Малик Тшау был совсем один на ближней стойке после подачи углового, а Тчуамени смотрел, как мяч пролетел в сантиметрах от его лица, и не вмешался. Во время 2-го гола Рафаэль Леау оказался в штрафной площади и опасно ударил низом. Лунин спас, но Мората был один и сыграл на добивании. И в завершение, Рейндерс сбил его в своей 6-метровой вратарской площади, когда Рюдигер набросился на ближнюю стойку.

Ни в одном из этих восьми голов Андрей Лунин не был по-настоящему виноват. Каждый сейв был бы подвигом, и все же он отбил столько же, сколько пропустил. Вратарь «Реала», будь то Тибо Куртуа или Андрей Лунин, постоянно подвергается опасности из-за более чем проницаемой обороны».

В этом сезоне Андрей Лунин провел 4 матча на клубном уровне, пропустив 8 голов. В одной встрече ему удалось сохранить ворота «сухими».