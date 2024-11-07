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  4. «Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала
Испания
07 ноября 2024, 16:58 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:11
2743
8

«Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала

Украинский вратарь страдает от неуверенной игры защитников

07 ноября 2024, 16:58 | Обновлено 07 ноября 2024, 17:11
2743
8
«Жертва ошибок». В СМИ рассказали, виноват ли Лунин в неудачах Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейское издание One Football выпустило отдельный материал, посвященный украинскому вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину.

25-летнего футболиста не считают виновным в пропущенных голах «сливочных». Более того, там Андрея называют «жертвой ошибок защитников». Журналисты подробно разобрали, как оборона королевского клуба подставляет украинца.

«С точки зрения статистики, его действия в воротах оставляют желать лучшего. В 4 матчах «Реал» одержал лишь 1 победу и 3 поражения. Что еще хуже, Андрей Лунин пропустил 8 мячей, или 2 за игру. Эта статистика является достаточно суровой для вратаря и не совсем отражает его влияние на игры. Индивидуально он совершил несколько великолепных сейвов в каждой из своих игр. Даже в поражениях от «Лилля», «Барселоны» и «Милана» он был бесценен. Однако ему пришлось пропустить восемь раз.

В Класико его покинула оборона. Первый гол – выход один на один с Левандовски после ошибки Ферлана Менди. Второй – когда Эдер Милитао не заметил поляка, позволив ему нанести неотразимый удар головой. В третьем голе он ничего не смог поделать с мощным ударом Ламина Ямала с края своей 6-метровой вратарской площадки. В конце игры Рафинья перебросил его при выходе один на один, когда центральная оборона вновь провалилась.

В первом голе «Милана» Малик Тшау был совсем один на ближней стойке после подачи углового, а Тчуамени смотрел, как мяч пролетел в сантиметрах от его лица, и не вмешался. Во время 2-го гола Рафаэль Леау оказался в штрафной площади и опасно ударил низом. Лунин спас, но Мората был один и сыграл на добивании. И в завершение, Рейндерс сбил его в своей 6-метровой вратарской площади, когда Рюдигер набросился на ближнюю стойку.

Ни в одном из этих восьми голов Андрей Лунин не был по-настоящему виноват. Каждый сейв был бы подвигом, и все же он отбил столько же, сколько пропустил. Вратарь «Реала», будь то Тибо Куртуа или Андрей Лунин, постоянно подвергается опасности из-за более чем проницаемой обороны».

В этом сезоне Андрей Лунин провел 4 матча на клубном уровне, пропустив 8 голов. В одной встрече ему удалось сохранить ворота «сухими».

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: OneFootball
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Комментарии 8
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Nina Sova
Хоть одна адекватная статья по Лунину, а не в стиле спирт.юа
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+3
OKs100
Реалу нужно вернуть Серхио Рамоса.
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+2
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India Life
А кто ему доктор что он в СБУ на ЧЕ привез на ровном месте гол, подставил всю команду и страну? Тоже не виноват?
Карма она такая..
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-1
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ozzy
На ЧЕ лунин один убил всю команду мля Пока он будет в сборной - будет тот же результат!
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-3
Saar
 Мля,  у всіх команда не безгрішні захисники, у всіх командах захисники помиляються і воротар їхній не завжди виручає. І коли команда програє, то винні всі- від нападаючих, бо захист починається з них, до захисників і воротаря. І тільки в РЕАЛІ винні виключно захисники!!!! Виключно!!! А півзахист з Луніним- "божі одуванчики"!  В пропущених голах завжди винні ті , хто захищаються, бо зіграли гірше тих, хто нападав.
Чому в Баварії чи Борусії Д, коли вони відгребли від Барселони і Реала, не звинувачували тільки захисників!???? Правильно. Винні-усі. І Лунін винен, як і вся команда Реала!
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-3
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