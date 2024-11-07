Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Интера: «Лига чемпионов – это тренировочная площадка для резерва»
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 14:54 |
227
2

Президент Интера: «Лига чемпионов – это тренировочная площадка для резерва»

Джузеппе Маротта сделал неожиданное признание

07 ноября 2024, 14:54 |
227
2
Президент Интера: «Лига чемпионов – это тренировочная площадка для резерва»
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

Президент итальянского «Интера» Джузеппе Мартта сделал неожиданное заявление относительно важности матчей Лиги чемпионов:

«Лига чемпионов является важными соревнованиями. Но этот турнир нужен в качестве тренировочной площадки для резервных игроков. Я поддерживаю ротацию игроков в матче против «Арсенала».

Это помогает тренировать наш менталитет. В таких играх множество футболистов получают необходимый опыт, который поможет нам в будущем», – резюмировал Маротта.

6 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Интер» сыграл с лондонским «Арсеналом». Хозяева обыграли соперника со счетом 1:0.

По теме:
Трубин однозначно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
Судаков есть, где Трубин? Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов
Месть за поражение? Артета предупредил Челси перед матчем АПЛ
Лига чемпионов Джузеппе Маротта Интер Милан
Микола Титюк Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Бокс | 07 ноября 2024, 08:16 5
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»

Легендарный британец выделил самого себя

Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Футбол | 06 ноября 2024, 18:52 24
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты

Украинский форвард хочет играть в Лиге чемпионов

«Позор, Пушич аут». Неожиданная реакция фанатов Шахтера после победы в ЛЧ
Футбол | 07.11.2024, 09:52
«Позор, Пушич аут». Неожиданная реакция фанатов Шахтера после победы в ЛЧ
«Позор, Пушич аут». Неожиданная реакция фанатов Шахтера после победы в ЛЧ
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07.11.2024, 08:52
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
«Георгий Победоносец». Известный тренер оценил действия Судакова в матче ЛЧ
Футбол | 07.11.2024, 13:59
«Георгий Победоносец». Известный тренер оценил действия Судакова в матче ЛЧ
«Георгий Победоносец». Известный тренер оценил действия Судакова в матче ЛЧ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
В Інтера якась феноменальна здібність оборонятись. Забити Інтеру гол, то то як три любому іншому. І як видно — незалежно від складу. Магія якась.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
В Інтера потужний резерв!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
07.11.2024, 00:31 3
Теннис
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 47
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 12
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 9
Футбол
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
05.11.2024, 20:40
Теннис
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем