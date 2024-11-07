Президент Интера: «Лига чемпионов – это тренировочная площадка для резерва»
Джузеппе Маротта сделал неожиданное признание
Президент итальянского «Интера» Джузеппе Мартта сделал неожиданное заявление относительно важности матчей Лиги чемпионов:
«Лига чемпионов является важными соревнованиями. Но этот турнир нужен в качестве тренировочной площадки для резервных игроков. Я поддерживаю ротацию игроков в матче против «Арсенала».
Это помогает тренировать наш менталитет. В таких играх множество футболистов получают необходимый опыт, который поможет нам в будущем», – резюмировал Маротта.
6 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Интер» сыграл с лондонским «Арсеналом». Хозяева обыграли соперника со счетом 1:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный британец выделил самого себя
Украинский форвард хочет играть в Лиге чемпионов