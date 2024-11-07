«Как вам спалось сегодня?» Экс-жена легенды Шахтера обратилась к Трампу

Юлия Пятова, уже бывшая жена легендарного украинского вратаря Андрея Пятова, в своем Instagram обратилась к новому президенту Соединенных штатов Америки Дональду Трампу:

«Уважаемый Трамп. Как вам спалось сегодня? Как дела? У нас не очень. Каждую ночь нас хотят уничтожить, дети просыпаются от страшных взрывов и до утра слушают выстрелы. Сегодня спали на полу в коридоре и уставшие поехали в школу. А, извините, поздравляю вас с победой. А теперь ваша очередь поздравлять нас с победой также. Поторопитесь, пожалуйста. С уважением, Украина».

Напомним, недавно Юлия и Андрей Пятовы развелись после 19 лет в браке.