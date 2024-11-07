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  4. «Как вам спалось сегодня?» Экс-жена легенды Шахтера обратилась к Трампу
Украина. Премьер лига
07 ноября 2024, 15:09 |
2122
10

«Как вам спалось сегодня?» Экс-жена легенды Шахтера обратилась к Трампу

Юлия Пятова призвала нового президента США как можно скорее помочь Украине

07 ноября 2024, 15:09 |
2122
10
«Как вам спалось сегодня?» Экс-жена легенды Шахтера обратилась к Трампу
Instagram. Юлия Пятова

Юлия Пятова, уже бывшая жена легендарного украинского вратаря Андрея Пятова, в своем Instagram обратилась к новому президенту Соединенных штатов Америки Дональду Трампу:

«Уважаемый Трамп. Как вам спалось сегодня? Как дела? У нас не очень. Каждую ночь нас хотят уничтожить, дети просыпаются от страшных взрывов и до утра слушают выстрелы. Сегодня спали на полу в коридоре и уставшие поехали в школу. А, извините, поздравляю вас с победой. А теперь ваша очередь поздравлять нас с победой также. Поторопитесь, пожалуйста. С уважением, Украина».

Напомним, недавно Юлия и Андрей Пятовы развелись после 19 лет в браке.

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Юлия Пятова Андрей Пятов Дональд Трамп российско-украинская война Шахтер Донецк
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 10
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Serhii P.
Трамп обов'язково має почути заклик такої авторитетної людини 
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+3
potemkin78
ему ваще усё равно
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+3
contr
Трамп старий пердун під 80 також скоро до Кобзона ☝️
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+1
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MaximusOne
Вона не знає що Трамп не вміє читати українську мову...
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+1
mastorent
рыжему п...ру пхй. вот если б наши спецслужбы этому псу (да и прочим толерастам) иногда давали бы понять шокчему. а так...
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0
MIRRA
Людина просто озвучила свою позицію (можливо щоб абстрагуватися від свого екс-чоловіка, який з сєпарами на блок-постах фоткався). Звісно Трамп цього не прочитає ніколи, але користувачі (фолловери) побачать.
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0
umnuy2
есть такое понятие - розовые очки....к сожалению подавляющее большинство людей их никогда не снимает
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0
Gargantua81
в мире все время идет не меньше 10 войн, интересно сколько из них волновали саму Пятову до того, как это случилось с Украиной?
инфантильный пупоцентризм
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-1
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