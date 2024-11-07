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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 11:16 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:20
1356
0

Унаи ЭМЕРИ: «Еще не видел такого. Это самая большая ошибка в моей карьере»

Главный тренер «Астон Виллы» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов

07 ноября 2024, 11:16 | Обновлено 07 ноября 2024, 11:20
1356
0
Унаи ЭМЕРИ: «Еще не видел такого. Это самая большая ошибка в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

6 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились «Брюгге» (Бельгия) и «Астон Вилла» (Англия). Хозяева вырвали победу со счетом 1:0 из-за ошибки соперника – защитник гостей Тайрон Мингз взял мяч в руки после паса от своего вратаря.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери остался недоволен такой глупой ошибкой футболиста:

«Он совершил очень странную ошибку. Это самая глупая ошибка, которую я видел за всю карьеру. Такая ситуация случилась впервые в моей жизни.

Мы пытались контролировать игру, сохраняли владение мячом. Мы пытались остановить соперника и нам это удавалось в первом тайме. У нас был шанс отыграться, но мы им не воспользовались. Повторю – ошибка очень странная», – удивлен Эмери.

«Астон Вилла» имеет в своем активе 9 баллов и занимает 8 место. В следующем матче Лиги чемпионов английский клуб сыграет против «Ювентуса» 27 ноября.

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Лига чемпионов Астон Вилла Брюгге Унаи Эмери Тайрон Мингз
Микола Титюк Источник: Evening Standard
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