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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 10:21 | Обновлено 07 ноября 2024, 10:35
229
0

Наставник Бреста: «Удивлен, что мы набрали 10 баллов из 12 возможных»

Эрик Руа прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов

07 ноября 2024, 10:21 | Обновлено 07 ноября 2024, 10:35
229
0
Наставник Бреста: «Удивлен, что мы набрали 10 баллов из 12 возможных»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Руа

6 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов встретились чешская «Спарта» и французский «Брест». Гости одержали победу со счетом 2:1.

Главный тренер французского клуба Эрик Руа прокомментировал победу команды:

«Я не удивлен хорошей игрой нашей команды, потому, что знаю своих футболистов. Я удивлен, что мы набрали 10 баллов из 12 возможных. «Брест» никогда не играл в Лиге чемпионов.

Мы жалеем о пропущенном голе на последних минутах. Нам хотелось сохранить наши ворота сухими. Это был рискованный матч, но мы смогли контролировать игру. Следующий наш соперник – «Барселона». Посмотрим, что мы сможем показать в этом матче», – рассказал Руа.

«Брест» имеет в своем активе 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на два балла.

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Лига чемпионов Спарта Прага Брест (Франция)
Микола Титюк Источник: УЕФА
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