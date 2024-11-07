Наставник Бреста: «Удивлен, что мы набрали 10 баллов из 12 возможных»

6 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов встретились чешская «Спарта» и французский «Брест». Гости одержали победу со счетом 2:1.

Главный тренер французского клуба Эрик Руа прокомментировал победу команды:

«Я не удивлен хорошей игрой нашей команды, потому, что знаю своих футболистов. Я удивлен, что мы набрали 10 баллов из 12 возможных. «Брест» никогда не играл в Лиге чемпионов.

Мы жалеем о пропущенном голе на последних минутах. Нам хотелось сохранить наши ворота сухими. Это был рискованный матч, но мы смогли контролировать игру. Следующий наш соперник – «Барселона». Посмотрим, что мы сможем показать в этом матче», – рассказал Руа.

«Брест» имеет в своем активе 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на два балла.